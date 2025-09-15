Médico pernambucano pede desculpas por "salve" a assassino de Charlie Kirk em postagem nas redes sociais
Os Eua mandaram revogar visto do brasileiro e o Cremepe abriu apuração sobre sua conduta; o médico disse estar sofrendo ameaças de morte
O neurocirurgião pernambucano Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa pediu desculpas neste domingo (14) após a repercussão de uma postagem em que comemorou o assassinato do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk.
A manifestação ocorreu depois do governo dos Estados Unidos determinar a revogação do visto do médico e o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) abrir uma apuração para avaliar sua conduta.
Após o crime, Ricardo Barbosa publicou em rede social a frase: “um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical”. A mensagem foi interpretada como apologia ao assassinato de Kirk e viralizou, provocando reações de autoridades e entidades médicas.
Denúncia ao Cremepe
Na sexta-feira (12), o vereador Thiago Medina (PL), do Recife, protocolou denúncia contra o médico no Cremepe, pedindo abertura de sindicância e processo ético-profissional.
O parlamentar classificou a fala como uma afronta à dignidade humana e à imagem da classe médica, além de “banalizar uma tragédia”.
O Cremepe informou em nota que seguirá o rito processual do Código de Processo Ético-Profissional e que todas as sindicâncias tramitam sob sigilo para garantir a lisura da apuração. A íntegra da nota oficial do Cremepe pode ser conferida ao fim desta matéria.
Repercussão
Um dia após a denúncia, no sábado (13), o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, anunciou a revogação do visto de Ricardo Barbosa, citando a publicação do médico.
No mesmo período, ele também foi desligado da clínica particular onde atuava, após pressão pública e campanha nas redes sociais. Na Unimed Recife, onde Barbosa também trabalha, o Conselho de Administração convocou reunião extraordinária para analisar a conduta e adotar eventuais medidas.
Pedido de desculpas
No domingo (14), Barbosa se pronunciou em nota, pedindo desculpas à família de Charlie Kirk. Ele classificou a frase como uma “colocação infeliz, fora de contexto e divulgada por pessoas alheias ao meu círculo”.
“Em nada condiz com os princípios que sempre nortearam minha conduta pessoal e profissional: o respeito à vida e à ética”, afirmou.
O médico também disse estar sofrendo ameaças de morte junto com familiares e que pretende recorrer à Justiça contra os autores das intimidações.
Formação e trajetória
Ricardo Barbosa é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com residência em neurocirurgia no Hospital da Restauração, referência no Estado. Também é licenciado em Filosofia e realizou treinamentos em cirurgia na Dinamarca.
Atualmente, atua no Hospital da Restauração e no Hospital Unimed III, no Recife.
O assassinato de Charlie Kirk
Charlie Kirk, 31 anos, foi morto com um tiro no pescoço na última quarta-feira (10), durante discurso em evento na Universidade de Utah Valley. O atirador, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso logo após o crime. Kirk deixou esposa e dois filhos.
De acordo com o FBI, a arma utilizada e os estojos de munição apreendidos exibiam mensagens provocativas, entre elas: “Ei, fascista! PEGUE!” e trechos da canção antifascista italiana Bella Ciao.
Confira a Nota oficial do Cremepe
Cremepe
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) informa que recebeu uma denúncia, motivada por ampla repercussão nas redes sociais, envolvendo a conduta de um médico inscrito neste Conselho.
O Cremepe esclarece que será seguido o rito processual previsto para a devida apuração do caso e que todas as sindicâncias instauradas pela autarquia tramitam sob sigilo processual, a fim de preservar a lisura e a efetividade da investigação. Os procedimentos seguem as diretrizes do Código de Processo Ético-Profissional (CPEP), estabelecido pela Resolução CFM nº 2.306/2022.
Recife, 12 de setembro de 2025
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe).
