Roubo em loja de cosméticos resulta em prejuízo de R$80 mil

Ladrão arromba loja em Recife, leva 150 perfumes, dinheiro e equipamentos, causando prejuízo de R$ 80 mil. Lugares vizinhas já passaram pelo mesmo

Por TV Jornal Publicado em 16/09/2025 às 14:40
Imagens capturadas pela câmera de segurança, que flagrou a ação
O homem entrou pela porta da frente, arrombou os cadeados, forçou a porta de esteira e teve acesso à loja. A ação durou poucos minutos, mas o suficiente para deixar um prejuízo enorme.

Foram levados 150 perfumes, notebook, R$ 2.500 em dinheiro e o celular do estabelecimento. A dona soube do crime minutos depois ao receber a ligação da empresa de vigilância privada.

"Realmente é uma sensação de impotência, uma tristeza muito grande que dá na gente, porque a gente batalha para ter as coisas e de repente vem e recebe uma notícia dessa em plena madrugada. A gente paga nossos impostos e a pessoa se depara com um negócio desse sem palavras", diz a dona.

O criminoso ainda tentou levar uma TV, mas não conseguiu e por isso quebrou o equipamento. A proprietária ainda precisou gastar com o novo portão-esteira e cadeados. Tudo aconteceu na Avenida General San Martín, no bairro do Cordeiro.

Insegurança

Carol trabalha ao lado da loja de perfumes e conta já ter sido ameaçada pelo mesmo homem. Ela conta que estava atendendo uma cliente no espaço e ele chegou pedindo dinheiro e batendo no vidro. 

"A gente fechou tanto a nossa grade como a porta de vidro. E devido a esse arrombamento que teve na minha amiga, na loja vizinha, a gente também contratou segurança para cá, porque eu não tinha segurança, nem tinha câmera, nada no meu estúdio e agora tenho", explica.

A oficina mecânica de Júnior também já foi alvo de arrombamento mais de uma vez. Ele está cansado de fazer boletins de ocorrência e clama por mais segurança.

"Minha loja foi arrombada três vezes aqui, levaram tudo, me deixaram um prejuízo aqui de mais de 40 mil reais. A gente faz um BO e não adianta nada, nada, que eles não fazem nada."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

