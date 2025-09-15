fechar
Invasão e furto em clínica de emagrecimento e restaurante japonês na Região Metropolitana do Recife

Suspeito invade clínica de emagrecimento furtando e danificando o imóvel e causando atrasos nos atendimentos. Estabelecimento vizinho também é afetado

Por TV Jornal Publicado em 15/09/2025 às 12:48
Imagens do estabelecimento que foi furtado, em Moreno
Imagens do estabelecimento que foi furtado, em Moreno - TV Jornal

Um suspeito realizou uma invasão à uma clínica de emagrecimento após arrancar a grade e quebrar a janela dos fundos. O acontecimento ocorreu no centro da cidade de Moreno. Câmeras de segurança registraram a ação, que durou cerca de uma hora.

Para realizar a ação, o invasor utilizou a lâmpada de emergência da própria clínica para procurar e efetuar o furto de três notebooks e um celular.

A violência do ato impactou a rotina do local, uma vez que foram quebradas várias portas e a janela de vidro. Além disso, o criminoso se alimentou de lanches pertencentes às funcionárias do estabelecimento.

Furto em estabelecimento vizinho

Logo próximo à clínica de emagrecimento, fica o comércio de Andreza, especializado em culinária japonesa. O local também foi arrombado na madrugada.

Os sinais de luta e resistência são visíveis nas marcas que esses crimes deixaram, incluindo portas quebradas e objetos furtados. A expectativa agora é por um maior apoio e policiamento por parte da prefeitura.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

