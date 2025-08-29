Corpo de idoso é retirado de cova e deixado sentado em cemitério da RMR
Vítima de câncer havia sido enterrada no domingo; caso é investigado como vilipêndio de cadáver e pode ter ligação com rituais em cemitérios
A família de Vladimir Vital Barbosa da Silva, de 63 anos, teve de enfrentar um segundo sepultamento em menos de uma semana. O corpo do idoso, vítima de câncer de pâncreas, foi retirado da sepultura no cemitério de Morada Verdes, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, após ser violado.
Descoberta no cemitério
Um servidor do cemitério encontrou a sepultura violada e o cadáver posicionado sentado sobre a cova. A perícia foi realizada no local, e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, onde precisou ser novamente liberado pela família.
O genro da vítima relatou a dor de enfrentar o processo mais uma vez "a família está muito abalada. Minha esposa, minha sogra estão em condições inconsoláveis e é por isso que eu estou aqui, para tentar resolver essa situação, mas também está sendo muito difícil".
Suspeita de ritual
Segundo a polícia, há indícios de que a violação esteja relacionada a práticas de rituais, já que o cemitério já foi alvo de invasões semelhantes. Nessas ocasiões, foram encontrados utensílios religiosos e animais mortos deixados pelos invasores.
A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança da região para identificar os responsáveis. A família, além do luto, cobra respostas sobre o caso.
Esse não é o primeiro caso de violação em cemitérios do Grande Recife. Em julho, no cemitério de Santo Estevão, o corpo de uma mulher foi encontrado em estado de decomposição de pé em uma das gavetas, mas o caso foi solucionado após um funcionário confessar ter deixado o corpo exposto durante uma exumação.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais