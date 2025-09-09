fechar
Trio furta moto em condomínio: A vítima teve outra moto furtada recentemente

Trio furta moto de morador na Rua Leal de Barros, no bairro da Iputinga, em Recife. A vítima já teve outra moto furtada recentemente.

Por TV Jornal Publicado em 09/09/2025 às 17:44
Vídeo da câmera de segurança que flagrou a ação
Vídeo da câmera de segurança que flagrou a ação - TV Jornal

Ocorreu recentemente um delito na Iputinga, Zona Oeste do Recife. Segundo as imagens de segurança, um trio de criminosos furtou a motocicleta de um residente na Rua Leal de Barros. O trio era composto por dois homens e uma mulher.

A estratégia dos criminosos envolvia um disfarce: enquanto a mulher ficava observando o movimento na rua, os homens se moviam pelo local. O que estava com boné vermelho atravessou a pista, enquanto o outro se infiltrava no prédio onde a motocicleta estava estacionada.

Detalhes do crime

Tudo ocorreu na madrugada do dia 7 de setembro. A vítima não estava presente no local, havia saído para passar o fim de semana com a família. Quando retornou, notou a ausência da sua moto no estacionamento.

Os criminosos, após pegar a moto, simplesmente a arrastaram pela rua. O residente já registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

O mesmo residente, dono da moto roubada, relatou que já teve outra moto furtada anteriormente. Na ocasião, os bandidos levaram as duas rodas da motocicleta.

Para evitarem novos prejuízos, os moradores precisam tomar providências. Cadeados não estão impedindo a ação criminosa. A presença da polícia também é rara na região, reforçando a sensação de insegurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

