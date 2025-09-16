Manifestação pede por requalificação da PE20 e reforma da ponte Tiúma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manifestantes bloqueiam BR-408 em São Lourenço da Mata, pedindo requalificação da PE20 e reforma da ponte de Tiúma, a segurança preocupa moradores

Os manifestantes usaram pneus para bloquear dois pontos da BR-408 em São Lourenço da Mata. Um deles no sentido Carpina e o outro no sentido Recife.

Com muito fogo na pista e cartazes, eles pediam uma requalificação da PE20, rodovia que dá acesso ao distrito de Matriz da Luz, onde há cerca de 20 mil habitantes.

A pista está cheia de buracos, acostamento praticamente não existe, em alguns trechos, o asfalto cedeu e virou uma grande cratera, não tem iluminação, não tem sinalização e agora a questão dos buracos favorecendo assalto, acidente e prejuízo aos moradores.

Violência e problemas de transporte

Os moradores reclamam da violência no local, que se intensifica com os buracos. Saem de casa às cinco horas da manhã para trabalhar com medo, por causa do perigo do local.

O protesto também pedia uma reforma na ponte de Tiúma, na PE05, que está interditada há sete meses. Nem carro, nem gente passa nela.

Resposta das autoridades

Vários policiais rodoviários federais foram acionados. Pelo menos seis viaturas foram para o local do protesto. A PM e a Quarta Municipal de São Lourenço da Mata também acompanharam a manifestação. Um grande congestionamento se formou no sentido Recife. Apenas ambulâncias passavam pelo bloqueio.

Os manifestantes pediam uma resposta do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. Após uma conversa com policiais rodoviários federais, os bombeiros apagaram o fogo, resfriaram a pista e liberaram o tráfego.

Após o fim do protesto, uma equipe da Operação Tapa Buraco do DER foi enviada à rodovia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais