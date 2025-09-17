Homem suspeito de série de roubos é preso pela polícia no Recife
Suspeito de 37 anos foi localizado em pensão no centro da cidade; polícia apreendeu diversas alianças e munições para revólver calibre 38
Um homem de 37 anos, morador do bairro do Ibura, foi preso em uma pensão localizada em Santo Amaro, área central do Recife. Contra ele já constavam ao menos seis boletins de ocorrência. No local, a polícia encontrou diversas alianças e munições para revólver calibre 38.
Segundo as investigações, o suspeito é apontado como autor de uma série de roubos praticados nos bairros da Madalena, Torre e Cordeiro. Parte das ações foi registrada por câmeras de segurança.
A identificação da placa da motocicleta utilizada nos crimes foi decisiva para a prisão. O veículo, de propriedade de uma mulher, estava alugado para o acusado.
Vítimas
A polícia informou ainda que, na maioria dos casos, as vítimas eram mulheres. Em depoimento, o homem afirmou ter descartado a arma usada nas abordagens por temer que fosse encontrado com ela no momento da captura.
O delegado responsável não descarta que o suspeito tenha cometido outros crimes em diferentes bairros.
A polícia orienta que vítimas recentes de assaltos envolvendo uma moto vermelha entrem em contato com a delegacia para reconhecimento.
O preso foi encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.