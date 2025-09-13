Sinistro de trânsito entre moto e carro de luxo deixa duas pessoas feridas em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os agentes de trânsito municipais informaram que a moto teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro, no sentindo Pau Amarelo-Janga

Um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta Yamaha XTZ 150 e um carro Peugeot RCZ, importado, foi registrado na manhã deste sábado (13) em Paulista, no Grande Recife.

A colisão ocorreu por volta das 6h55, na Avenida Doutor Cláudio Gueiros Leite, no cruzamento com a Avenida José Francisco dos Anjos, sentido Pau Amarelo–Janga.

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Paulista, os agentes de trânsito municipais foram acionados ainda no início da manhã para atender a uma ocorrência em que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o carro.

A gestão municipal informou ainda que o motorista do automóvel permaneceu no local e colaborou com as equipes de atendimento, além de ter sido constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Com o impacto, a moto pegou fogo e ficou totalmente carbonizada. Apesar de uma das faixas ter sido interditada no ponto da colisão para os atendimentos, o trânsito segue normalmente na via.

Condutor da moto teria "cochilado"

O motorista do Peugeot, que preferiu não se identificar, relatou que seguia na faixa sentido Pau Amarelo–Janga quando percebeu que a motocicleta estava entrando na contramão.

“Em princípio ele estava na faixa correta, mas ao se aproximar, cerca de 150 metros, pegou a minha faixa. Achei que ele iria entrar na transversal logo à frente, que tinha apenas esquecido de ligar a seta", disse

"Eu já vinha devagar, a cerca de 40 km/h, e reduzi ainda mais, mas vi que ele não iria entrar e estava vindo na minha direção. Foi quando freei, buzinei, mas não deu tempo. Depois ele próprio disse, ainda no chão, que teria cochilado”, contou o motorista.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor da moto seria motorista de aplicativo e estava trabalhando no momento da colisão.

Motorista do Peugeot RCZ ficou no local para e colaborou com as equipes - Wagner Santos/ Secretaria Executiva de Comunicação da Prefeitura de Paulista

Circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou, por nota, que uma mulher, passageira da motocicleta, foi socorrida por uma viatura de resgate e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife, em estado mais grave.

Já o condutor da moto foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Militar (PMPE), por meio do 17º BPM, também prestou apoio ao sinistro de trânsito. Segundo a nota, quando o efetivo chegou ao local, as vítimas já estavam recebendo atendimento. As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil (PCPE).