Transporte público: Onze anos depois, governo de Pernambuco realiza pesquisa de satisfação com passageiros do serviço oferecido pelo Conorte e MobiBrasil

Embora prevista no contrato de concessão e já realizada uma vez em 2014, a pesquisa nunca havia tido impacto financeiro sobre as concessionárias

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do sistema de ônibus da Região Metropolitana do Recife, deu início a uma pesquisa de satisfação com os passageiros das linhas operadas pelas concessionárias Mobibrasil e Consórcio Conorte - que respondem por 40% da operação de transporte na RMR.

A pesquisa, que será realizada digitalmente entre 8 e 19 de setembro e presencialmente até o dia 26 deste mês, busca coletar a percepção dos passageiros sobre a qualidade do serviço e representa um marco histórico: é a primeira pesquisa com potencial de resultar em sanções financeiras às empresas, após mais de onze anos de transitoriedade nos contratos.

Embora prevista no contrato de concessão e já realizada uma vez em 2014, a pesquisa de satisfação nunca havia tido impacto financeiro sobre as concessionárias - o que o Estado garante que acontecerá desta vez, mas dentro dos ajustes que foram feitos em comum acordo com as empresas, já que a operação, principalmente dos BRTs (Norte-Sul e Leste-Oeste), ainda segue comprometida pela não conclusão dos corredores.

Para o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, a participação dos passageiros do sistema é fundamental para traçar metas e cobranças futuras. Ele explica que o contrato original foi assinado com um aditivo que estabelecia uma cláusula de transitoriedade, garantindo que as empresas não seriam sujeitas a sanções por baixa avaliação enquanto os corredores não estivessem concluídos. Essa condição perdurou por 11 anos, transformando o acordo em um "frankenstein" com aditivos semestrais.

MUDANÇAS ADOTADAS EM NOVO ADITIVO DE JANEIRO DE 2025

A pesquisa está sendo realizada em Terminais Integrados, Estações de BRT, terminais de subúrbio e, de forma inovadora, dentro dos próprios ônibus por QRCode - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Entretanto, essa realidade mudou em janeiro deste ano com um novo aditivo que removeu a transitoriedade, adequando a situação para a aplicação da pesquisa e permitindo a renovação da frota, além de reduzir o rendimento dos empresários e forçá-los a agregar demanda.

Agora, segundo o CTM, o não cumprimento das metas estabelecidas no contrato pode resultar em dedução da remuneração das concessionárias. O valor previsto para desconto é de até 1% do custo do sistema, o que representaria, atualmente, a quantia de R$ 5,2 milhões por ano para as duas empresas. Considerando que o custo da Mobibrasil e Conorte gira em torno de R$ 520 milhões por ano, e o custo total do sistema é de R$ 1,3 bilhão por ano, uma possível sanção teria um peso significativo.

Matheus Freitas enfatiza a importância dessa nova fase: "Não tinha opinião do usuário e esse contrato era um frankenstein. Todo semestre era assinado um novo aditivo ao contrato para conseguir garantir a operação”, pontuou, destacando que o objetivo é ouvir o usuário, compartilhar com a empresa e melhorar a qualidade do serviço a partir da percepção real da população.

DESAFIO DE REALIZAR UMA PESQUISA COM CORREDORES DE BRT AINDA INCOMPLETOS

A pesquisa está sendo realizada em Terminais Integrados, Estações de BRT, terminais de subúrbio e, de forma inovadora, dentro dos próprios ônibus. Os usuários podem participar sendo entrevistados por uma equipe identificada do Grande Recife Consórcio ou, para maior comodidade, através de um QR Code disponível nos veículos, que dá acesso ao formulário de pesquisa. A participação é anônima, sem solicitação de dados de identificação, senhas ou bancários.

Houve ajustes na metodologia, já que a pesquisa original era para TIs fechados, o que não faz mais sentido porque todos os 26 TIs têm integração temporal. Atualmente, o questionário conta com sete perguntas focadas em aspectos diretamente ligados ao serviço do operador. As questões abordam: a cortesia, boas maneiras e respeito do motorista; a facilidade para embarque e desembarque; a temperatura do ônibus durante a viagem; o atendimento aos pedidos de parada; a conservação do ônibus; e a condução do veículo pelo motorista; além de questionar se foi pago algum valor adicional além da tarifa.

Aspectos que não são inerentes ao serviço das empresas, como atrasos na viagem causados por problemas nos corredores de BRT até hoje incompletos - mesmo onze anos depois -; no sistema de pagamento e na qualidade das estações, foram retirados do escopo para garantir que a avaliação se concentre no que é de responsabilidade direta das concessionárias. "Mesmo que o corredor esteja parado, o ônibus tem que ter refrigeração", exemplificou Matheus Freitas, mostrando a preocupação em focar na experiência direta do passageiro dentro do veículo.

Ao final da pesquisa, os participantes terão a opção de registrar sugestões, enriquecendo ainda mais o feedback. A coleta física de dados ocorrerá até o dia 19 de setembro, enquanto a plataforma online via QR Code permanecerá ativa por mais uma semana, até o dia 26. Os resultados deverão ser divulgados até o fim de outubro.

Segundo Matheus Freitas, essa é a primeira de duas pesquisas previstas para este semestre, e um bom desempenho poderá tornar as empresas elegíveis para a prorrogação do contrato de concessão por mais cinco anos, além dos 15 anos iniciais, que se encerram em 2029. "A opinião do passageiro é fundamental para que possamos garantir um transporte público com mais qualidade, eficiência e conforto. Participe, preencha o formulário e ajude a construir um sistema de transporte melhor", destacou.

