Famosa pelos carros híbridos e elétricos, GWM lança picape diesel

Modelo se chama Poer e chega para brigar com outras caminhonetes de porte médio, como Fiat Tiano, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok

Por JC Publicado em 11/09/2025 às 12:24
Picape média da GWM
Picape média da GWM - DIVULGAÇÃO

A GWM - conhecida pelos carros híbridos e elétricos - acaba de lançar uma picape a diesel no Brasil que chega com a promessa de dar trabalho pra Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Ford Ranger e Chevrolet S10. Batizada de Poer P30, a caminhonete combina força, boa capacidade de carga, conforto de um SUV e uma garantia elástica de 10 anos.

DIVULGAÇÃO
Nova picape média do Brasil - GWM Poer - DIVULGAÇÃO

O design da Poer P30 chama atenção com ampla grade frontal e faróis de LED, mas ela tem outros atributos para conquistar os picapeiros. Equipada com motor 2.4 turbo diesel de 184 cavalos de potência e tração 4x4, a caminhonete possui transmissão automática de nove marchas.
A Poer P30 chega em duas versões: a mais barata é R$ 240 mil. A mais completa sai por R$ 260 mil, mas a GWM lançou preços promocionais até o próximo sábado (20). Quem quiser levar uma dessas pra casa, esta semana, vai economizar R$ 20 mil porque a top de linha vai ser vendida por R$ 240 mil e a, de entrada, por R$ 220 mil.

DIVULGAÇÃO
Interior da Poer - DIVULGAÇÃO

O visual da Poer não difere muito de outras caminhonetes da categoria. Afinal de contas, a maioria das picapes se parece. Mas a da GWM tem muitos apelos. Para motorista e passageiros, o fabricante promete bom conforto a bordo. A cabine vem com bancos de couro, ajuste elétrico para o motorista, ar-condicionado climatizado com botões físicos e carregador sem fio. Ambas versões das picapes apresentam telas Full HD de 10 polegadas no painel de instrumentos e 14,6 polegadas na multimídia, garantindo controle total sobre funções de condução, navegação e conectividade.

DIVULGAÇÃO
Picape da GWM tem painel digital - DIVULGAÇÃO

O equipamento oferece visão panorâmica 360° para facilitar manobras e aumentar a segurança em áreas urbanas e off-road.
Na versão mais top da picape, o cliente pode contar ainda com resfriamento/aquecimento de bancos e amplo espaço interno, só pra citar alguns itens do pacote de bondades.
Executivos da marca dizem que o motor turbo diesel garante força desde baixas rotações, ideal para condução urbana, transporte de cargas e rebocagem.
Uma exclusividade da picape GWM é o sistema de tampa de caçamba com amortecedores, que permite abrir e fechá-la com o mínimo esforço, além de contar com o travamento elétrico da tampa traseira.
Em relação a desempenho, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 11,2 segundos, com consumo de 9,5 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada, segundo o padrão Inmetro, permitindo autonomia de até 740 km na cidade e 820 km na estrada.

DIVULGAÇÃO
Poer tem bom espaço interno - DIVULGAÇÃO

A caçamba suporta até uma tonelada.
Será que a picape da GWM vai colar? Os executivos da montadora dizem que sim. E recorrem a números bem expressivos para reforçar o discurso.
A GWM é referência mundial em picapes, com mais de 2,65 milhões de unidades vendidas globalmente e com a impressionante marca de 50% de participação no mercado chinês, o maior do mundo. Por lá, a linha Poer é líder do segmento há 27 anos consecutivos.

NA TV JORNAL
A picape Poer já está disponível para o público do Recife na GWM ADTSA em dois endereços: bairro da Imbiribeira e Parnamirim.
O carro da GWM é destaque do Programa Carro Arretado na TV Jornal, SBT Recife, a partir das 8h30.

