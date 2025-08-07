Fiat Toro toma banho de loja e fica mais interessante
Montadora italiana apresentou a picape com mudanças estéticas bem importantes e que deixam a linha 2026 bem diferente do modelo antigo
A Toro está de cara nova. A famosa picape da Fiat acaba de tomar um banho de loja para garantir mais uns anos de vida e seguir forte no segmento de caminhonetes. Lançada há nove anos e produzida em Pernambuco, a picape é um sucesso desde sua chegada e acaba de celebrar 600 mil unidades vendidas com mudanças importantes em sua linha 2026.
A alteração mais significativa aparece na frente. A grade mudou e deixou a famosa picape com aspecto “de mais braba”. No lugar da grade com fendas na horizontal os raios agora são na vertical. Os faróis também mudaram pra melhor. Na parte traseira, os clientes vão perceber uma boa atualização na lanterna e na trava da abertura da caçamba. O preço do carro ficou em média R$ 2 mil mais caro do que o valor praticado no modelo vendido atualmente.
A Fiat manteve seis as versões. Há opções com motor 1.3 turbo flex, 2.2 diesel e configurações 4x2 e 4x4. Tem câmbio de seis ou nove marchas. O modelo mais barato custa R$ 159.500. O top de linha sai por R$ 228.500.
Com novos acabamentos no interior, o modelo agora conta com freio de
estacionamento eletrônico e auto hold, dispositivo que segura o carro nas rampas por alguns segundos e evita, por exemplo, que ela desça e bata no veículo que estiver atrás. Como são seis versões, cada uma traz uma novidade interna. Não houve mudanças na motorização. Então a andada é a mesma.
A Toro é a única em sua faixa de preço a oferecer motorização diesel e flex, que reforça a tradição da picape em atender diferentes perfis de clientes.
A caminhonete começa a chegar às revendas de todo o País neste mês de agosto. Além do visual legal, bom acabamento e tecnologia de ponta, a Toro se destaca no mercado automotivo por reunir uma série de bons atributos. A picape preservou as características que revolucionaram o segmento: conforto e dirigibilidade de um SUV, capacidade e performance de um utilitário. E uma vantagem dela em relação a picapes médias é que você consegue estacionar na vaga do seu prédio sem invadir a garagem do vizinho. Só isso já vai lhe livrar de um monte de aborrecimento.
PREÇOS
Endurance Turbo Flex - R$ 159.490
Freedom Turbo Flex - R$ 169.490
Volcano Turbo Flex - R$ 186.490
Ultra Turbo Flex - R$ 196.490
Volcano Diesel - R$ 210.490
Ranch Diesel - R$ 228.490