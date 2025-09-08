Raquel Lyra promove novas mudanças na área de mobilidade e infraestrutura do Estado de olho na reeleição em 2026
Mudanças atingem a Semobi e o DER, este último um órgão extremamente técnico e fundamental para executar a recuperação da malha rodoviária do Estado
Clique aqui e escute a matéria
O planejamento e a execução da infraestrutura de mobilidade urbana de Pernambuco voltam a sofrer mudanças de gestão para se moldar às estratégias políticas da reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) em 2026. As alterações acontecem, mais uma vez, na Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) - a segunda alteração em três meses - e também no Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) - essa, sim, mais preocupante por se tratar de um órgão extremamente técnico e que exige conhecimento para funcionar bem.
Na manhã desta segunda-feira (8/9), o governo de Pernambuco anunciou que o engenheiro civil André Fonseca - que recentemente retornou à pasta depois de comandar por quatro meses a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas (Condepe/Fidem) - deixa a secretaria executiva de Mobilidade para assumir a presidência do DER-PE no lugar do também engenheiro civil Rivaldo Melo, que estava como diretor-presidente do órgão desde o início do governo e vinha sendo muito elogiado pelo trabalho desenvolvido.
E, no lugar de André Fonseca na Semobi, assume o economista Pedro Neves, que desde 2023 exercia a função de diretor de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Nos bastidores, as mudanças são vistas como mais uma arrumação política de olho na pesada campanha que a governadora e sua equipe irão enfrentar para buscar a reeleição em 2026 - principalmente tendo o prefeito do Recife, João Campos (PSB), como adversário.
MUDANÇAS DE OLHO TAMBÉM NA ALEPE EM 2026
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
E teria a interferência direta do recém-empossado secretário da Semobi, André Teixeira Filho, que assumiu a pasta em junho deste ano, para onde foi com a missão de destravar os projetos de infraestrutura urgentes para dar visibilidade ao governo - principalmente as obras do programa PE na Estrada, com destaque para os dois trechos do Arco Metropolitano, obra de infraestrutura viária planejada para reduzir o volume do tráfego de veículos na Região Metropolitana do Recife e, principalmente, melhorar a logística entre os polos industriais do Estado.
- Mobilidade Urbana: Transporte público do Grande Recife terá 40 ônibus sustentáveis financiados pelo Novo PAC Mobilidade 2025
- Mobilidade urbana do Grande Recife recebe R$ 161 milhões para retomada de projetos paralisados há uma década e novos investimentos
- Mobilidade Urbana: Sem projetos, Recife e Pernambuco ficam de fora dos R$ 9 bilhões do Novo PAC Mobilidade 2025
Nome de grande confiança de Raquel Lyra, André Teixeira é o vice-presidente do PSD e a grande aposta da governadora para uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. E queria ter Pedro Guedes, a quem comandou como presidente da Adepe, como braço direito na Semobi.
O novo secretário executivo da Semobi é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e pós-graduando em Finanças Aplicadas pela PUC Minas. Atuou como economista na iniciativa privada e em órgãos públicos, além de ter passagem pela diretoria financeira da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic).
Já André Fonseca, o novo diretor-presidente do DER-PE, tem mais de 25 anos de experiência na engenharia civil, tendo ocupado cargos estratégicos na Caixa Econômica Federal, em prefeituras e no governo de Rondônia. Em Pernambuco, esteve à frente da secretaria executiva de Habitação, quando participou do lançamento do programa Morar Bem Pernambuco e também presidiu o Condepe/Fidem, saindo em junho para ser secretário executivo de Mobilidade e Infraestrutura.
“Agradeço à governadora Raquel Lyra pela confiança e a todos os servidores do DER-PE pela dedicação e parceria ao longo dessa jornada. Cumpri minha missão com responsabilidade, realizamos entregas importantes e deixamos tudo preparado para que novas conquistas sejam alcançadas. Saio com a sensação de dever cumprido”, afirmou Rivaldo Melo.