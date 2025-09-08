Raquel Lyra promove novas mudanças na área de mobilidade e infraestrutura do Estado de olho na reeleição em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mudanças atingem a Semobi e o DER, este último um órgão extremamente técnico e fundamental para executar a recuperação da malha rodoviária do Estado

O planejamento e a execução da infraestrutura de mobilidade urbana de Pernambuco voltam a sofrer mudanças de gestão para se moldar às estratégias políticas da reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) em 2026. As alterações acontecem, mais uma vez, na Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) - a segunda alteração em três meses - e também no Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) - essa, sim, mais preocupante por se tratar de um órgão extremamente técnico e que exige conhecimento para funcionar bem.

Na manhã desta segunda-feira (8/9), o governo de Pernambuco anunciou que o engenheiro civil André Fonseca - que recentemente retornou à pasta depois de comandar por quatro meses a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas (Condepe/Fidem) - deixa a secretaria executiva de Mobilidade para assumir a presidência do DER-PE no lugar do também engenheiro civil Rivaldo Melo, que estava como diretor-presidente do órgão desde o início do governo e vinha sendo muito elogiado pelo trabalho desenvolvido.

E, no lugar de André Fonseca na Semobi, assume o economista Pedro Neves, que desde 2023 exercia a função de diretor de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Nos bastidores, as mudanças são vistas como mais uma arrumação política de olho na pesada campanha que a governadora e sua equipe irão enfrentar para buscar a reeleição em 2026 - principalmente tendo o prefeito do Recife, João Campos (PSB), como adversário.

MUDANÇAS DE OLHO TAMBÉM NA ALEPE EM 2026

Rivaldo Melo, agora ex-presidente do DER-PE, onde estava desde 2023 e sendo muito elogiado pelo trabalho - Rivaldo Melo, presidente do DER-PE

E teria a interferência direta do recém-empossado secretário da Semobi, André Teixeira Filho, que assumiu a pasta em junho deste ano, para onde foi com a missão de destravar os projetos de infraestrutura urgentes para dar visibilidade ao governo - principalmente as obras do programa PE na Estrada, com destaque para os dois trechos do Arco Metropolitano, obra de infraestrutura viária planejada para reduzir o volume do tráfego de veículos na Região Metropolitana do Recife e, principalmente, melhorar a logística entre os polos industriais do Estado.

Nome de grande confiança de Raquel Lyra, André Teixeira é o vice-presidente do PSD e a grande aposta da governadora para uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. E queria ter Pedro Guedes, a quem comandou como presidente da Adepe, como braço direito na Semobi.

O novo secretário executivo da Semobi é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e pós-graduando em Finanças Aplicadas pela PUC Minas. Atuou como economista na iniciativa privada e em órgãos públicos, além de ter passagem pela diretoria financeira da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic).

André Fonseca, que já passou pela Condepe/Fidem e estava como secretário executivo da Semobi, agora assume o DER-PE - Divulgação Pedro Neves, que desde 2023 exercia a função de diretor de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), agora é o executivo da Semobi - Divulgação

Já André Fonseca, o novo diretor-presidente do DER-PE, tem mais de 25 anos de experiência na engenharia civil, tendo ocupado cargos estratégicos na Caixa Econômica Federal, em prefeituras e no governo de Rondônia. Em Pernambuco, esteve à frente da secretaria executiva de Habitação, quando participou do lançamento do programa Morar Bem Pernambuco e também presidiu o Condepe/Fidem, saindo em junho para ser secretário executivo de Mobilidade e Infraestrutura.

“Agradeço à governadora Raquel Lyra pela confiança e a todos os servidores do DER-PE pela dedicação e parceria ao longo dessa jornada. Cumpri minha missão com responsabilidade, realizamos entregas importantes e deixamos tudo preparado para que novas conquistas sejam alcançadas. Saio com a sensação de dever cumprido”, afirmou Rivaldo Melo.