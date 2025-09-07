"Soberania nacional deve ser reafirmada sempre", diz Raquel Lyra no desfile de 7 de setembro no Recife
Governadora participou do tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência no bairro da Imbiribeira, na zona Sul do Recife
Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal
O tradicional desfile cívico-militar em homenagem ao Dia da Independência reuniu autoridades e militares na manhã deste domingo, 7 de setembro, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.
A programação teve início com a revista à tropa feita pela governadora Raquel Lyra (PSD), ao lado do comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Eles também desfilaram em carro aberto por todo o trajeto do desfile.
Em seguida, a governadora, acompanhada da vice, Priscila Krause (PSD), acompanhou o desfile ao lado de autoridades das forças de segurança do Estado, deputados estaduais e membros do secretariado.
"Defesa da soberania"
Em entrevista concedida antes do desfile, a governadora afirmou que a soberania brasileira precisa ser reafirmada, mas evitou comentar o julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado.
"Confio na Justiça e na democracia. Este é um julgamento que será feito pelo Supremo Tribunal Federal, e o que devemos buscar, aqueles que ocupamos postos de liderança como nós, é que todos possamos valorizar e preservar nossas instituições, pois as instituições do Brasil e de Pernambuco são muito maiores do que qualquer um de nós", declarou.
"A força e a preservação de nossas instituições são fundamentais para garantir o funcionamento da democracia, e acredito profundamente nisso. Essa tempestade precisa passar. A garantia da soberania nacional deve ser reafirmada sempre, mas baseada nos processos de negociação e diálogo. Nosso país é grande, possui capacidade de superação e resiliência, e, apesar de todas essas turbulências, não tenho dúvida de que sairemos do outro lado muito maiores do que enfrentamos atualmente", completou a governadora, que também citou a Constituição brasileira.
"Em 1988, o Brasil promulgou sua Constituição, conhecida como uma das mais democráticas do mundo, que estabeleceu firmemente políticas públicas inquestionáveis em suas cláusulas pétreas, em defesa da soberania, da igualdade e da garantia de que cada brasileiro possa ser feliz em seu próprio território. Estamos aqui, décadas depois, buscando reafirmar os mesmos valores", disse Raquel Lyra.
O general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, afirmou que o 7 de Setembro é um dia de festa.
"É uma data especial para o nosso país, dia em que o povo brasileiro tem a oportunidade de celebrar a independência, a liberdade e a soberania. É o momento de celebrar um país gigante, pleno de riquezas e potencial, capaz de apontar para o pleno desenvolvimento e de proporcionar bem-estar em alto nível. As Forças Armadas se alegram em participar dessa festa, ao lado da sociedade para a qual trabalhamos, sempre nos preparando para a defesa do nosso país soberano", afirmou.
Desfile
O desfile foi dividido em quatro modalidades, reunindo diferentes instituições civis e militares. Na apresentação a pé, participaram cerca de 4.450 estudantes de escolas pernambucanas, 650 integrantes de associações civis e 3.750 militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A parte motorizada contou com a exibição de 170 viaturas de organizações militares locais, enquanto o desfile aéreo teve o sobrevoo de quatro aeronaves. Já a cavalaria marcou presença com 44 cavalos, reforçando a diversidade das atrações previstas para o evento.
