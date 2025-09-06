fechar
Pernambuco | Notícia

Recife celebra 7 de Setembro com desfile cívico-militar na Imbiribeira. Veja mudanças no trânsito e programação

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de mobilidade para o Desfile da Independência na capital

Por JC Publicado em 06/09/2025 às 15:33
O evento terá início às 8h30, com a revista à tropa conduzida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

A tradicional cerimônia em comemoração ao Dia da Independência do Brasil será realizada neste domingo (7) na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. A programação, divulgada pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), contará com a participação de instituições civis e militares, além de autoridades estaduais e federais.

O evento terá início às 8h30, com a revista à tropa conduzida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e pelo comandante militar do Nordeste, General Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Um dos momentos mais aguardados será a presença do Capitão veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

Modalidades e participantes

O desfile será dividido em quatro modalidades, destacando a diversidade das instituições participantes:

Desfile a pé: Cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações civis e 3.750 militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e Polícia Rodoviária Federal.

Desfile motorizado: Exibição de 170 viaturas de diversas organizações militares locais.

Desfile aéreo: Quatro aeronaves realizarão sobrevoos durante o evento.

Desfile de cavalaria: Participação de 44 cavalos.

A programação oficial prevê o desfile escolar e de associações civis entre 8h40 e 10h, seguido pelo desfile militar. A cerimônia será encerrada com as honras militares à governadora.

ESQUEMA DE TRÂNSITO

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de mobilidade para o Desfile da Independência, que ocorre neste domingo (7). Ao todo, três desvios serão realizados ao longo da Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. Um efetivo de 110 agentes e orientadores estará nas vias para promover a segurança viária da população.

O primeiro terá início às 5h, nas imediações da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE). Nesse ponto, os condutores que trafegam de Jaboatão serão direcionados para a Rua Dez de Julho. No sentido Aeroporto, em Afogados, haverá um desvio na Rua Júlio Verne. Os condutores que vierem do Centro e desejarem seguir para o Aeroporto deverão acessar a Rua Arquiteto Luiz Nunes e, em seguida, a Rua Jean Emile Favre.

Já para quem circula pela Avenida Boa Viagem e precisa seguir para o Ipsep, a orientação é utilizar a Avenida General Mac Arthur, a fim de alcançar a Avenida Sul, evitando a área do desfile na Mascarenhas de Moraes.

Para evitar maiores retenções, a CTTU recomenda que a população evite, se possível, trafegar pela Avenida Mascarenhas de Moraes e suas transversais durante o período da interdição, que possui término previsto para às 12h. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

 

 
 
 

