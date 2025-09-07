fechar
Política | Notícia

Com Hugo Motta na tribuna, plateia na Esplanada entoa 'sem anistia' em ato do 7 de setembro

Presidente da Câmara dos Deputados, Motta sofre pressão de bolsonaristas para pautar a urgência da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/09/2025 às 10:23
Lula e autoridades convidadas no desfile de 7 de Setembro em Brasília
Lula e autoridades convidadas no desfile de 7 de Setembro em Brasília - TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A plateia nas arquibancadas do desfile da Independência em Brasília entoou o grito de "sem anistia" minutos após a chegada do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tribuna de honra montada na Esplanada.

Com o desenrolar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Motta sofre pressão de bolsonaristas para pautar a urgência da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. O chefe da Câmara já declarou que o número de líderes favoráveis à deliberação do tema aumentou nos últimos dias.

Motta chegou no evento por volta das 8h20. Ele deve ser o único representante das presidências das Casas, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai passar o feriado de 7 de Setembro no Amapá.

Outra autoridade que chegou cedo no desfile foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhados de outros ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

 

