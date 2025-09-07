Com cargos ameaçados por decisão dos partidos, Fufuca e Sabino participam do 7 de setembro com Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, participam do desfile do 7 de setembro neste domingo, mesmo com os cargos ameaçados por decisões de seus próprios partidos.

O PP, legenda à qual é filiado Fufuca, e o União Brasil, partido de Sabino, decidiram na última semana pelo desembarque do governo. No comunicado divulgado, as cúpulas dos dois partidos determinaram que os seus filiados entreguem os cargos na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PP e União são responsáveis por indicações também em estatais e em outros ministérios. Os indicados, porém, não são filiados às legendas, o que abre uma brecha para que mantenham os cargos. Estão nessa posição, por exemplos, indicados na Caixa Econômica Federal (pelo PP) e nos ministérios das Comunicações e da Integração e Desenvolvimento Regional.

Além de Fufuca e Sabino, também participam do desfile do Dia da Independência, em Brasília, os ministros:

Ricardo Lewandowski, da Justiça;

Renan Filho, dos Transportes;

Mauro Vieira, das Relações Exteriores;

Marina Silva, do Meio Ambiente;

Anielle Franco, da Igualdade Racial;

Rui Costa, da Casa Civil;

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União;

Simone Tebet, do Planejamento;

Esther Dweck, da Gestão;

Márcio Macedo, da Secretaria Geral;

Camilo Santana, da Educação;

Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social;

Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos;

André de Paula, da Pesca;

Vinicius Carvalho, da Controladoria-Geral da União.

Alguns dos cidadãos que chegaram à Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile do 7 de setembro vestiam camisas da seleção brasileira de futebol (tanto a tradicional verde e amarela quanto a azul).

Nos últimos anos, o traje passou a ser associado aos bolsonaristas, mas o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca resgatar o vínculo de toda a população com o discurso de defesa da soberania brasileira frente às sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Alguns pedestres também transitavam pelo local com boné "O Brasil é dos brasileiros", que a Secom elaborou em meio a essa resposta aos norte-americanos.

