Política | Notícia

7 de setembro no Recife: veja fotos do desfile cívico-militar na Imbiribeira

Tradicional cerimônia em homenagem ao Dia da Independência foi realizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na zona sul do Recife

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 9:51 | Atualizado em 07/09/2025 às 10:13
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem

O tradicional desfile cívico-militar em homenagem ao Dia da Independência foi realizado na manhã deste domingo, 7 de setembro, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Recife, reunindo autoridades e militares.

O desfile contou com 4,4 mil estudantes, 3,7 mil militares, 170 viaturas, quatro aeronaves e 44 cavalos. Veja fotos do desfile no Recife abaixo. Os registros são do fotógrafo Leo Freitas, do JC.

Leo Freitas / JC Imagem
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem

Leo Freitas / JC Imagem
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem

Leo Freitas / JC Imagem
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem

Leo Freitas / JC Imagem
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem

Leo Freitas / JC Imagem
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem

Leo Freitas / JC Imagem
Desfile de 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Recife - Leo Freitas / JC Imagem


