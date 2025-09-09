Cantora de 15 anos é baleada na boca durante apresentação em Igarassu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A menina foi surpreendida por homens armados, que entraram atirando no local onde ocorreria a apresentação. Confira como ajudar

Uma adolescente de 15 anos, que atua como cantora, foi baleada no rosto enquanto aguardava para se apresentar na noite do dia 17 de agosto, em um bar de Igarassu.

A menina foi surpreendida por homens armados, que entraram atirando no local onde ocorreria a apresentação, e um dos tiros atingiu a boca dela.

A bala ficou alojada acima de seus lábios e ela perdeu dois dentes.

"Foi um susto muito grande para mim e para minha mãe. Eu só senti aquela pressão no rosto e já caí. Quando caí fui me rastejando no chão e encontrei minha mãe. Pedimos ajuda a um homem que me colocou no carro e fomos para a UPA", contou a adolescente.

Ela conta que por conta da pressão da bala, os dentes cortaram a gengiva e por isso foi necessário realizar a retirada, algo que mexeu bastante com autoestima dela.

"Eu quero fazer meu implante dentário para poder sorrir nas câmeras. Querendo ou não, a gente que é cantor se expõe muito ao público". Ela conta que tem sofrido bullying na escola: "Causa um pouco de vergonha porque sempre tem um aluno rindo. Eu não dou ouvido, mas machuca"

Um outro adolescente, de 17 anos, também foi atingido por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.

É possível realizar doações e ajudar no implante dentário através do telefone da mãe dela: (81) 99417-5302.

A adolescente conta que sua maior inspiração é a cantora Raphaela Santos: "É como todo jovem que sonha em conhecer um artista. O meu mesmo é ela".

