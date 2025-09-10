Transmissão Corinthians x Athletico-PR ao vivo online grátis com imagem: veja onde assistir e resultado em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Timão ganhou a ida no Paraná e por isso obteve a vantagem de até avançar em casa de empate no segundo confronto das quartas de final

Corinthians e Athletico-PR decidem nesta quarta-feira (10/09), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, um dos semifinalistas da Copa do Brasil 2025.

O Timão vantagem no jogo da volta das quartas de final. Isso porque ganhou a partida de ida por 1 a 0. Portanto, pode avançar com o empate. Já para o Furação só resta a vitória.

Se for dois ou mais gols de diferença, avança de maneira direta. Caso ganhe por um de saldo, a vaga para enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG será definida nas penalidades máximas.

A situação do rubro-negro paranaense fica ainda mais complicada pelo fato de nunca ter conseguido reverter uma desvantagem na competição nacional (em 14 oportunidades, até então).

Lembrando que, de acordo com o regulamento definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), antes do inico do torneio, não há o critério do gol fora como desempate.

Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Transmissão Coritnhians x Athletico-PR ao vivo online grátis

Os torcedores dos dois times podem assistir de graça na internet somente no Globoplay (clique aqui). O streaming retransmite o sinal da TV Globo para quem não tem assinatura.

Acesse o site ou abra o aplicativo do Globoplay no seu dispositivo.

Crie uma conta gratuita, caso ainda não tenha uma, com e-mail, conta do Google, Facebook ou Apple.

Faça login. No menu principal, procure pela opção "Agora na Globo".

Dependendo do dispositivo, pode estar na tela inicial ou em seção específica de "Ao vivo".

Clique nessa opção para iniciar a transmissão.

Resultado do jogo Coritnhians x Athletico-PR em tempo real

No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real no YouTube. Vale lembrar que sem imagens, pois os GeTV vai passar Botafogo x Vasco na quinta-feira (11/09).