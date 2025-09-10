Transmissão Corinthians x Athletico-PR ao vivo online grátis com imagem: veja onde assistir e resultado em tempo real
O Timão ganhou a ida no Paraná e por isso obteve a vantagem de até avançar em casa de empate no segundo confronto das quartas de final
Corinthians e Athletico-PR decidem nesta quarta-feira (10/09), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, um dos semifinalistas da Copa do Brasil 2025.
O Timão vantagem no jogo da volta das quartas de final. Isso porque ganhou a partida de ida por 1 a 0. Portanto, pode avançar com o empate. Já para o Furação só resta a vitória.
Se for dois ou mais gols de diferença, avança de maneira direta. Caso ganhe por um de saldo, a vaga para enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG será definida nas penalidades máximas.
A situação do rubro-negro paranaense fica ainda mais complicada pelo fato de nunca ter conseguido reverter uma desvantagem na competição nacional (em 14 oportunidades, até então).
Lembrando que, de acordo com o regulamento definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), antes do inico do torneio, não há o critério do gol fora como desempate.
Transmissão Coritnhians x Athletico-PR ao vivo online grátis
Os torcedores dos dois times podem assistir de graça na internet somente no Globoplay (clique aqui). O streaming retransmite o sinal da TV Globo para quem não tem assinatura.
- Acesse o site ou abra o aplicativo do Globoplay no seu dispositivo.
- Crie uma conta gratuita, caso ainda não tenha uma, com e-mail, conta do Google, Facebook ou Apple.
- Faça login. No menu principal, procure pela opção "Agora na Globo".
- Dependendo do dispositivo, pode estar na tela inicial ou em seção específica de "Ao vivo".
- Clique nessa opção para iniciar a transmissão.
Resultado do jogo Coritnhians x Athletico-PR em tempo real
No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real no YouTube. Vale lembrar que sem imagens, pois os GeTV vai passar Botafogo x Vasco na quinta-feira (11/09).