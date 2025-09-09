Transmissão Equador x Argentina ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real hoje (09/09)
As seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026. Os argentinos têm a liderança das Eliminatórias e o Equador pode ultrapassar o Brasil
Equador e Argentina jogam nesta terça-feira (09/09), às 20h (horário de Brasília), no Monumental de Guayaquil, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Líder isolada, com 38 pontos, a Seleção Albicelesta tem 10 pontos a mais do que o Brasil, segundo colocado. Os argentinos possuem 12 vitórias, dois empates e três derrotas no torneio.
Na última rodada, os hermanos venceram a Venezuela por 3 a 0. A partida no Monumental de Nuñez foi a despedida oficial de Lionel Messi diante de sua torcida. No caso, em seus próprio país.
Do outro lado, também confirmados no Mundial, os equatorianos somam sete vitórias, oito empates e duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 56%. Com isso, ocupam a quarta posição.
- 1° Argentina - 38 pontos
- 4° Equador - 26 pontos.
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; Leandro Paredes, De Paul e Mac Allister; Franco Mastantuono, Thiago Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
Equador: Galindez; Hincapié, Ordóñez, Pacho (Félix Torres), Estupiñán; Alcívar, Kendry Páez, Vite; Preciado (Plata), Enner Valencia e Angulo. Técnico: Sebastián Beccacece.
Onde assistir Equador x Argentina ao vivo online?
Como o confronto tem transmissão exclusiva do SporTV2, os fãs de futebol podem assistir na internet somente através do Globoplay, que retransmite o sinal da TV fechada para assinantes.
Resultado do jogo Equador x Argentina em tempo real
Para que não quiser pagar a assinatura e se interessa em saber apenas o placar, no YouTube é possível saber tudo em tempo real. Sem a exibição de imagens, devido aos direitos televisivos.