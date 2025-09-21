fechar
Pernambuco | Notícia

Ação social oferece atendimento gratuito e emissão de documentos no Recife

Evento promovido pelo UniFBV Wyden em parceria com a Prefeitura do Recife acontece em 29 de setembro e deve beneficiar mais de 100 pessoas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 21/09/2025 às 17:09
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico - Pressfoto/Freepik

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário UniFBV Wyden realiza, no dia 29 de setembro, das 13h às 16h, mais uma edição da Ação Social, em parceria com a Prefeitura do Recife, a Emprel, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e a Casa de Justiça e Cidadania.

O evento será na sede do NPJ, localizada na Rua Jean Émile Favre, 422, Imbiribeira, e deve atender mais de 100 pessoas, como já ocorreu na última edição.

Serviços disponíveis gratuitamente

Durante a ação, a comunidade terá acesso a uma série de serviços gratuitos, entre eles:

  • 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito (com retirada em até 8 dias nos cartórios);
  • Atendimentos do Portal Conecta Recife, incluindo emissão de credencial de estacionamento especial para PCD, TEA e gestantes, além do agendamento do Cartão do Idoso e credencial de estacionamento do idoso;
  • Serviços do CadÚnico, com agendamento na USF+, emissão e esclarecimento de dúvidas sobre IPTU;
  • Apoio para cadastramento no Portal Gov.br.

Cidadania e inclusão

Para Fabiana Leite, coordenadora do NPJ do UniFBV Wyden, a iniciativa cumpre um papel essencial de aproximação da população com seus direitos:

“Muitas pessoas não conseguem acessar documentos básicos, como certidões de nascimento ou casamento, por conta de custos ou da burocracia, e essa ação facilita esse processo de forma gratuita e acolhedora.”

Segundo Fabiana, a proposta vai além da prestação de serviços:

“A parceria entre o NPJ da UNIFBV, a Emprel, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude da Prefeitura do Recife e a Casa de Justiça e Cidadania mostra como diferentes instituições podem trabalhar juntas para levar dignidade, informação e serviços essenciais diretamente à comunidade. É uma oportunidade de resolver pendências, tirar dúvidas e, principalmente, garantir que cada cidadão tenha sua documentação regularizada e acesso a políticas públicas importantes, como o CadÚnico e o Portal Gov.br.”

Evento gratuito e aberto ao público

A ação é gratuita, aberta a todos os interessados e tem como objetivo promover cidadania, inclusão e acesso facilitado a serviços básicos para os moradores do Recife.

