Ação social oferece atendimento gratuito e emissão de documentos no Recife
Evento promovido pelo UniFBV Wyden em parceria com a Prefeitura do Recife acontece em 29 de setembro e deve beneficiar mais de 100 pessoas
O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário UniFBV Wyden realiza, no dia 29 de setembro, das 13h às 16h, mais uma edição da Ação Social, em parceria com a Prefeitura do Recife, a Emprel, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e a Casa de Justiça e Cidadania.
O evento será na sede do NPJ, localizada na Rua Jean Émile Favre, 422, Imbiribeira, e deve atender mais de 100 pessoas, como já ocorreu na última edição.
Serviços disponíveis gratuitamente
Durante a ação, a comunidade terá acesso a uma série de serviços gratuitos, entre eles:
- 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito (com retirada em até 8 dias nos cartórios);
- Atendimentos do Portal Conecta Recife, incluindo emissão de credencial de estacionamento especial para PCD, TEA e gestantes, além do agendamento do Cartão do Idoso e credencial de estacionamento do idoso;
- Serviços do CadÚnico, com agendamento na USF+, emissão e esclarecimento de dúvidas sobre IPTU;
- Apoio para cadastramento no Portal Gov.br.
Cidadania e inclusão
Para Fabiana Leite, coordenadora do NPJ do UniFBV Wyden, a iniciativa cumpre um papel essencial de aproximação da população com seus direitos:
“Muitas pessoas não conseguem acessar documentos básicos, como certidões de nascimento ou casamento, por conta de custos ou da burocracia, e essa ação facilita esse processo de forma gratuita e acolhedora.”
Segundo Fabiana, a proposta vai além da prestação de serviços:
“A parceria entre o NPJ da UNIFBV, a Emprel, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude da Prefeitura do Recife e a Casa de Justiça e Cidadania mostra como diferentes instituições podem trabalhar juntas para levar dignidade, informação e serviços essenciais diretamente à comunidade. É uma oportunidade de resolver pendências, tirar dúvidas e, principalmente, garantir que cada cidadão tenha sua documentação regularizada e acesso a políticas públicas importantes, como o CadÚnico e o Portal Gov.br.”
Evento gratuito e aberto ao público
A ação é gratuita, aberta a todos os interessados e tem como objetivo promover cidadania, inclusão e acesso facilitado a serviços básicos para os moradores do Recife.