Pernambuco | Notícia

ONG do Recife realiza campanha de doação financeira. Saiba como ajudar

A ONG Lar do Nenen que vem enfrentando dificuldades financeiras, incluindo atraso de salários dos prestadores de serviço, realiza campanha doação

Por Anaís Coelho Publicado em 22/09/2025 às 15:12
Imagens da ONG Lar do Nenen
Imagens da ONG Lar do Nenen - Divulgação

O Lar do Nenen é uma ONG que atua há 47 anos acolhendo crianças de até quatro anos em situação de abandono ou risco. Passando por dificuldades financeiras, que estão comprometendo o trabalho da ONG, eles decidiram realizar uma campanha de doação.

“Estamos enfrentando atrasos e dificuldades para lidar com os custos, principalmente para pagar os salários da nossa equipe e pagar os prestadores de serviço. Por isso, fazemos um apelo à toda sociedade que nos acompanha e torce pelo nosso trabalho”, explica a presidente do Lar do Nenen, Tuti Moury Fernandes.

A meta emergencial da organização é de R$ 25.532, para ajudar a ONG disponibilizou o pix (CNPJ): 11.440.773/0001-05.

Lar do Nenen

A organização não governamental foi fundada em 1978, por um grupo de mulheres voluntárias que prestavam assistência pré-natal a gestantes e que, hoje em dia, recebem crianças vindas do Conselho Tutelar e das Comarcas da capital e do interior.

Os pequenos ficam na instituição, recebendo os cuidados e proteção, até regularizar a situação jurídica e entregá-las para suas famílias de origem ou até que sejam adotadas.

O Lar do Nenen fica localizado na Rua Menezes Drummond, número 284, no bairro da Madalena. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones de contato: (81) 3227.2762 e 3228.0123.

