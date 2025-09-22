Previsão do tempo: Pernambuco inicia a semana com variação de nuvens e chance de chuva fraca nesta segunda-feira (22)
Temperaturas sobem no Sertão, que pode chegar a 36°C; chuva fraca prevista para Mata Norte, Metropolitana e Mata Sul, enquanto o interior segue seco
O início da semana em Pernambuco será de calor intenso, especialmente no Sertão. Na Região Metropolitana, o Recife marca entre 25°C e 29°C, com umidade chegando a 90% no período da manhã. Vitória de Santo Antão apresenta variação de 21°C a 29°C, enquanto Carpina fica entre 21°C e 30°C.
Já Caruaru tem mínima de 18°C e máxima de 29°C. Em Serra Talhada, os termômetros variam entre 18°C e 36°C, com umidade oscilando de 80% a 20%. Em Petrolina, as temperaturas registram mínima de 21°C e máxima de 34°C.
Chuvas previstas
De acordo com a Apac, há previsão de chuva fraca para a Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul nesta segunda-feira. O Agreste e o Sertão permanecem sem registro de precipitação.
O dia deve ser de céu parcialmente nublado e pancadas isoladas no Litoral, mas com predomínio de tempo firme nas demais regiões. A atenção maior fica para o calor no interior, com sensação térmica elevada.