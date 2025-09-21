Protestos em todo o país rejeitam PEC da Blindagem e anistia a golpistas
Manifestações reuniram milhares em 33 cidades, com artistas e políticos criticando propostas vistas como ameaça à democracia e ao combate à impunidade
Milhares de pessoas ocuparam ruas e praças de 33 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais, neste domingo (21) em atos contra a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e contra a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados e que segue para análise do Senado.
Os protestos, convocados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ligadas ao PT e ao PSOL, contaram com a presença de sindicatos, movimentos sociais, artistas e lideranças políticas. Em comum, os manifestantes defenderam que não haja perdão para os envolvidos na tentativa de golpe e rejeitaram a proposta de blindar parlamentares contra investigações criminais.
Brasília
Na Esplanada dos Ministérios, a marcha percorreu 1,5 km até o Congresso Nacional. Cartazes traziam mensagens como “Congresso inimigo do povo” e “Sem anistia”. O ato terminou com show de Chico César.
A bancária Keyla Soares criticou a PEC: “É ofensiva, uma sem-vergonhice. Eles só trabalham em defesa deles mesmos. O Brasil tem que se unir contra isso”. A estudante Sara Santos reforçou: “Depois de tudo que a gente viveu com a ditadura militar, não podemos aceitar anistia contra quem atacou a democracia”.
Rio de Janeiro
Na Praia de Copacabana, artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Paulinho da Viola se apresentaram diante de milhares de pessoas.
“Não podemos deixar de responder aos horrores que vêm se insinuando à nossa volta”, disse Caetano. Gil lembrou momentos históricos de resistência: “Sempre buscamos autonomia, o bem maior do nosso povo”.
Entre os presentes, a aposentada Regina de Brito destacou: “Fui criada na ditadura. Esses caras acabaram de ser condenados e já querem anistia? Esse Congresso não pensa no povo em nenhuma instância”.
São Paulo
Na Avenida Paulista, o ato reuniu cerca de 42 mil pessoas, segundo monitoramento independente. O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) discursou contra o que chamou de “anistia light”: “Não tem meio termo. Vamos sepultar a anistia. De um lado, quem defende golpistas; do outro, quem defende a democracia”.
A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) reforçou: “O Parlamento precisa representar a sociedade, não aliviar penas de golpistas. O Brasil é mais forte que eles”. Já Ivan Valente (PSOL-SP) classificou a PEC como “PEC da Bandidagem”, criticando o Centrão e o bolsonarismo.
Salvador e Belo Horizonte
Na capital baiana, Daniela Mercury cantou para o público no bairro da Barra. “Bandidagem não é com a gente”, afirmou. O ator Wagner Moura elogiou o julgamento que condenou Bolsonaro: “Nossa democracia botou para ‘lenhar’. É exemplo para o mundo inteiro”.
Em Belo Horizonte, a Praça Raul Soares foi palco de shows de artistas como Fernanda Takai e de palavras de ordem contra a anistia.
Recife e João Pessoa
Na capital pernambucana, o protesto teve início na Rua da Aurora, com a participação do bloco Eu Acho é Pouco e grupos de maracatu. Já em João Pessoa, manifestantes gritaram “Fora, Hugo Motta”, em referência ao presidente da Câmara e principal responsável por pautar a PEC e o projeto de anistia.
Conexão política
Governistas avaliaram os atos como um freio à tramitação das propostas no Congresso. Para o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), a mobilização popular representa uma “virada”: “A PEC da Blindagem e o projeto de anistia perdem força”. O ex-ministro José Dirceu também criticou: “Eles bloqueiam pautas sociais e param o país para votar a PEC da impunidade. Mas o Brasil está mudando, a prova somos nós aqui”.
Já o relator do PL da Anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), minimizou as manifestações: “Viraram mais do mesmo. Vamos seguir firmes em reduzir as penas para pacificar o país”.