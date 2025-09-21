Protestos em todo o país rejeitam PEC da Blindagem e anistia a golpistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Manifestações reuniram milhares em 33 cidades, com artistas e políticos criticando propostas vistas como ameaça à democracia e ao combate à impunidade

Clique aqui e escute a matéria

*Com agências

Milhares de pessoas ocuparam ruas e praças de 33 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais, neste domingo (21) em atos contra a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e contra a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados e que segue para análise do Senado.

Os protestos, convocados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ligadas ao PT e ao PSOL, contaram com a presença de sindicatos, movimentos sociais, artistas e lideranças políticas. Em comum, os manifestantes defenderam que não haja perdão para os envolvidos na tentativa de golpe e rejeitaram a proposta de blindar parlamentares contra investigações criminais.

Brasília

Na Esplanada dos Ministérios, a marcha percorreu 1,5 km até o Congresso Nacional. Cartazes traziam mensagens como “Congresso inimigo do povo” e “Sem anistia”. O ato terminou com show de Chico César.

A bancária Keyla Soares criticou a PEC: “É ofensiva, uma sem-vergonhice. Eles só trabalham em defesa deles mesmos. O Brasil tem que se unir contra isso”. A estudante Sara Santos reforçou: “Depois de tudo que a gente viveu com a ditadura militar, não podemos aceitar anistia contra quem atacou a democracia”.

Rio de Janeiro

Na Praia de Copacabana, artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Paulinho da Viola se apresentaram diante de milhares de pessoas.

“Não podemos deixar de responder aos horrores que vêm se insinuando à nossa volta”, disse Caetano. Gil lembrou momentos históricos de resistência: “Sempre buscamos autonomia, o bem maior do nosso povo”.

Entre os presentes, a aposentada Regina de Brito destacou: “Fui criada na ditadura. Esses caras acabaram de ser condenados e já querem anistia? Esse Congresso não pensa no povo em nenhuma instância”.

São Paulo

Na Avenida Paulista, o ato reuniu cerca de 42 mil pessoas, segundo monitoramento independente. O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) discursou contra o que chamou de “anistia light”: “Não tem meio termo. Vamos sepultar a anistia. De um lado, quem defende golpistas; do outro, quem defende a democracia”.

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) reforçou: “O Parlamento precisa representar a sociedade, não aliviar penas de golpistas. O Brasil é mais forte que eles”. Já Ivan Valente (PSOL-SP) classificou a PEC como “PEC da Bandidagem”, criticando o Centrão e o bolsonarismo.

Salvador e Belo Horizonte

Na capital baiana, Daniela Mercury cantou para o público no bairro da Barra. “Bandidagem não é com a gente”, afirmou. O ator Wagner Moura elogiou o julgamento que condenou Bolsonaro: “Nossa democracia botou para ‘lenhar’. É exemplo para o mundo inteiro”.

Em Belo Horizonte, a Praça Raul Soares foi palco de shows de artistas como Fernanda Takai e de palavras de ordem contra a anistia.

Recife e João Pessoa

Na capital pernambucana, o protesto teve início na Rua da Aurora, com a participação do bloco Eu Acho é Pouco e grupos de maracatu. Já em João Pessoa, manifestantes gritaram “Fora, Hugo Motta”, em referência ao presidente da Câmara e principal responsável por pautar a PEC e o projeto de anistia.

Conexão política

Governistas avaliaram os atos como um freio à tramitação das propostas no Congresso. Para o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), a mobilização popular representa uma “virada”: “A PEC da Blindagem e o projeto de anistia perdem força”. O ex-ministro José Dirceu também criticou: “Eles bloqueiam pautas sociais e param o país para votar a PEC da impunidade. Mas o Brasil está mudando, a prova somos nós aqui”.

Já o relator do PL da Anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), minimizou as manifestações: “Viraram mais do mesmo. Vamos seguir firmes em reduzir as penas para pacificar o país”.