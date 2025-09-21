PEC da Blindagem: PMs terão que usar identificação visível em protestos contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Recomendação foi feita pelo MPPE para o ato que acontece na tarde deste domingo (21), no Centro do Recife. Várias manifestações acontecem no País

Clique aqui e escute a matéria

O protesto contra a chamada PEC da Blindagem (ou PEC da Bandidagem, como a população está chamando a proposta) e o Projeto de Lei da Anistia, marcado para acontecer neste domingo (21) na área central do Recife, contará com medidas específicas de controle sobre a atuação da Polícia Militar de Pernambuco. Por determinação acatada pelo Comando-Geral da PM de Pernambuco, os policiais militares destacados para o evento deverão manter a identificação visível no uniforme e utilizar colete à prova de balas.

As medidas de segurança e transparência são resultado de uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O ato, intitulado “Sem Anistia! PEC da Bandidagem Não!”, está programado para acontecer na Rua da Aurora, a partir das 14h.

O MPPE, que atua como órgão responsável pelo controle externo das forças policiais, esclareceu que a determinação de identificação visível busca compatibilizar a ação policial com o respeito ao direito à livre manifestação de pensamento e à reunião pacífica.

O órgão orientou o Comando-Geral da PMPE a exigir que o efetivo policial observe o uso diferenciado da força. “Este uso deve ser fundamentado nos princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. O objetivo é evitar o uso inadequado de quaisquer armas, sejam elas letais ou não letais, protegendo a integridade física e a liberdade da população”, afirmou em nota oficial.

"SEM ANISTIA" EM MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) tem sido um dos principais alvos da população. Pedro Campos (atrás de Motta), um dos deputados do PSB que votou a favor da PEC da Blindagem e se arrependeu, também tem sido muito criticado - Lula Marques/Agência Brasil

A manifestação no Recife integra uma agenda nacional de protestos convocada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. O evento na capital pernambucana acontecerá em frente ao Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, neste domingo (21), com início às 14h.

A mobilização é organizada por movimentos sociais e parlamentares e tem como principal objetivo posicionar-se contra a PEC da Blindagem e o Projeto de Lei da Anistia. Diversas deputadas estaduais e federais confirmaram presença, incluindo Rosa Amorim (PT), Dani Portela (PSOL) e Maria Arraes (Solidariedade). Também participarão o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) e a vereadora Jô Cavalcanti (PSOL).

A deputada Rosa Amorim afirmou que a aprovação do requerimento de urgência para o PL da Anistia representa um risco à democracia. Ela classificou como "um absurdo" o Congresso votar contra os interesses do povo e tentar "perdoar o imperdoável".

Além do Recife, o Partido dos Trabalhadores de Pernambuco convocou sua militância para atos em outras cidades: Caruaru terá o protesto às 9h, em frente ao Grande Hotel, e Petrolina terá sua manifestação às 16h, na Praça da Catedral.

Mobilização contra avanço de Câmara dos Deputados acontece no Recife - REPRODUÇÃO

O deputado federal Carlos Veras, presidente do PT no estado, reforçou a necessidade de ocupar as ruas, declarando: “Somos contra a anistia para golpistas e convocamos toda a militância a se somar a esses atos de luta neste domingo”.

RETROCESSOS DEMOCRÁTICOS: ENTENDA A PEC DA BLINDAGEM E O PL DA ANISTIA

PEC da Blindagem - Thiago Lucas PEC da Blindagem - Thiago Lucas PEC da blindagem de parlamentares - Thiago Lucas

Os manifestantes e parlamentares classificam as propostas legislativas como "retrocessos democráticos" e buscam ampliar a pressão popular contra elas.

PEC da Blindagem

A chamada PEC da Blindagem já foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, com 344 votos favoráveis e 133 contrários. O texto promove alterações na Constituição em relação a diversos pontos, como o foro privilegiado, a prisão de parlamentares, a inviolabilidade de atos e a exigência de autorização das Casas Legislativas para abertura de processos criminais.

Entre as mudanças mais significativas, a proposta estabelece que o foro privilegiado será restrito apenas a atos praticados durante o exercício do mandato. Além disso, a PEC modifica regras sobre prisão em flagrante de parlamentares e retoma, em parte, a necessidade de autorização da Casa Legislativa para processar deputados e senadores.

PL da Anistia

Em relação ao Projeto de Lei que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, a Câmara aprovou, em 17 de setembro, o regime de urgência para a tramitação. A aprovação ocorreu com 311 votos a favor e 163 contra.

A aprovação da urgência acelera o processo legislativo ao dispensar prazos regimentais, embora a votação do mérito do projeto ainda não tenha data definida. Parlamentares como Rosa Amorim criticaram duramente o projeto, em defesa de que o Brasil é soberano e que a população irá às ruas contra a tentativa de perdão.