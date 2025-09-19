Pedro Campos vota a favor da PEC da Blindagem e explicações não convencem eleitores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No meio político os comentários giraram em torno da ingenuidade demonstrada por Pedro não só na decisão de voto como na explicação apresentada

“Na política tudo que precisa de explicação é ruim. Na vida também, mas na política é pior”. Essa frase é do ex-governador e senador Jarbas Vasconcelos para quem um ato político quando é bom se explica por si só, não sendo necessário dizer mais nada. Só saborear as consequências. Esta semana o deputado federal Pedro Campos cometeu um erro, admitido por ele próprio, ao votar a favor da PEC da Blindagem, na Câmara Federal, levando junto os votos de 12 dos 14 deputados federais do PSB, do qual é líder, causando desgaste para si e podendo afetar o prefeito João Campos, que é presidente nacional da legenda.

Em uma ocasião como essa o melhor é calar e aguardar que o assunto desapareça do noticiário ou dar explicações ? Claro que cada caso é um caso, inclusive na política, mas Pedro parece ter errado ao se explicar sem ter uma resposta convincente. Na tarde desta quinta quem teve a curiosidade de ler grande parte dos 8.548 comentários de internautas em resposta ao vídeo postado no instagram pelo deputado pode ver que a grande maioria ou demonstrou decepção e o condenou ou disse continuar sem entender o gesto por meio das explicações dadas. Houve quem o incentivasse a seguir em frente, deixar o mal entendido para trás e até elogiar sua humildade por reconhecer o erro mas foi a minoria.



A reação das pessoas que se manifestaram na Internet foi de perplexidade não só porque o PSB votou junto com o Centrão, o grande beneficiado – o PT teve algumas defecções mas foram poucas – como pelo fato da PEC da Blindagem ser repudiada pela população, condição suficiente para que, quem tem voto de opinião e vai passar pelo crivo das urnas dentro de um ano, procurar ficar longe deste desgaste e não se confundindo com ele. No meio político pernambucano os comentários sobre o assunto giraram em torno da ingenuidade demonstrada por Pedro não só na decisão de voto como na explicação apresentada.





Acordo sobre anistia

No vídeo do Instagram Pedro Campos disse que houve um acordo na Câmara para que deputados de esquerda votassem a favor da PEC da Blindagem, em troca do compromisso do Centrão de não se aliar ao PL em torno da anistia. Mas o resultado foi outro. A PEC foi aprovada, incluindo o voto secreto definido nas caladas da noite, e a Anistia ganhou um salvo conduto que foi a votação de urgência que pressupõe um acordo de plenário, sem passar pelas comissões. Quem perdeu mesmo em tudo isso foi quem acreditou no conto do vigário e irritou seus eleitores.





Senadores pernambucanos contra a PEC

Os três senadores pernambucanos, Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire declararam esta quinta que votarão contra a PEC e fizeram pronunciamentos contundentes nesse sentido. No caso de Dueire, o seu partido, o MDB, fechou questão total no Senado com o aprovo dos 12 senadores emedebistas. Tudo leva a crer que o Senado vai derrubar a decisão da Câmara e a PEC vai parar nas calendas gregas de onde nunca devia ter saído.

Miguel na batalha pelo Senado



O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que todos os dias faz postagens nas redes sociais, aproveitou seu aniversário de 35 anos ontem para festejar o fato de ter atingido a idade que lhe permite ser candidato a Senador. “É isso aí meu povo. Se para ser senador tenho eu a idade de 35 anos, então, não tem mais nada que me impeça de tentar disputar essa vaga e de lutar para ser o representante de todos os pernambucanos lá no Congresso Nacional” E concluiu: “ tô pronto, preparado e querendo. Simbora!!”

Pergunta que não quer calar

Pedro Campos combinou com João o voto na PEC da Blindagem?

