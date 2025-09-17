Expulsão de vereador é mais um problema para o dividido PL pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente do partido na capital,vereador Paulo Muniz, teve declarada a expulsão após divulgação de prints em que teria ofendido Michelle Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

Mergulhado em uma luta intestina entre os grupos do ex-ministro Gilson Machado, cria do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o do atual presidente estadual da legenda, o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, apadrinhado do presidente nacional Waldemar Costa Neto – os dois se colocam como pré-candidatos ao Senado e não abrem mão disso, embora não haja voto para os dois – o PL pernambucano meteu-se em uma encrenca nacional esta terça-feira quando o presidente do partido na capital, vereador Paulo Muniz, teve declarada sua expulsão da legenda pelas direções nacional e estadual após divulgação de prints de Internet em que ele teria ofendido a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Reproduzida pelo site Metrópoles uma discussão de Muniz via whatsapp com a vereadora do PT do Recife, Kari Santos, com acusações lado a lado, acabou por levar o vereador do PL, não se sabe em que contexto, a usar uma palavra chula para se referir a Janja da Silva, esposa do presidente Lula, e provocado por Kari, responder que Janja e Michelle Bolsonaro nesse sentido seriam a mesma coisa. Como Paulo Muniz foi citado pelo Metrópoles como apadrinhado de Waldemar Costa Neto o assunto acabou chegando à direção nacional e para apagar o incêndio, o próprio Waldemar, já encrencado por falas inapropriadas sobre o golpe, concordou com a expulsão do parlamentar que recentemente assumiu a direção partidária na capital.

O episódio acabou desgastando Anderson Ferreira, cujos partidários desconfiam que o grupo de Gilson Machado teria feito chegar ao noticiário a inconfidência de Muniz. Isso é só mais um sintoma da falta de sintonia na legenda deixada clara nas manifestações do dia 7 de setembro quando Anderson compareceu mas andou sozinho no meio dos manifestantes, não sendo sequer citado pelos partidários de Gilson que ocuparam o trio elétrico e fizeram discursos. A divulgação sobre o vereador teria sido o troco dos descontentes porque Anderson, combinado com Waldemar, tirou Gilson da direção municipal do PL e colocou Paulo Muniz, coisa mal digerida pelo lado contrário.

Aplaudido no desfile



O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, postou nas redes sociais vídeo de sua chegada, junto com a esposa Andréa, ao desfile cívico do final de semana no município que levou à interdição do trânsito para abrigar milhares de pessoas que foram assistí-lo no domingo. Durante todo o percurso, feito a pé, ele é aplaudido constantemente, abraçado por crianças e parado para fazer selfie.

Marília não

O PT está se preparando para, nas negociações com o prefeito João Campos, deixar claro que o senador Humberto Costa é o nome do partido e do presidente Lula para disputar a reeleição. E mais: os petistas não acham conveniente dois nomes de esquerda na chapa para não se correr o risco de dividir votos. Em outras palavras: não veriam com bons olhos a candidatura de Marília Arraes. Neste caso, nomes como os de Silvio Filho e Miguel Coelho seriam melhor digeridos, embora em relação a Miguel, o ex-deputado federal José Dirceu tenha colocado em dúvida o assunto, afirmando que os Coelhos estiveram com Bolsonaro.

Pergunta que não quer calar

Ainda dá tempo de unir o PL de Pernambuco para a disputa de 2026?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com



