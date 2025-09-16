Motta pauta PEC que dificulta denúncias criminais contra parlamentares
PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, de maioria absoluta
Clique aqui e escute a matéria
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dificulta as denúncias criminais contra deputados e senadores foi pautada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para esta terça-feira (16).
A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo Tribunal Federal (STF) para presidentes de partidos com acentos no parlamento.
A chamada de PEC da Blindagem (PEC 3 de 2021), ou PEC das Prerrogativas, foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL). O governo ainda não se manifestou oficialmente sobre essa pauta.
Motta justificou que o projeto "fortalece a atividade parlamentar e foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes". O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi nomeado relator da proposta.