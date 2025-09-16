Após marchas e contramarchas Governo do Estado consegue vencer obstáculos criados pela oposição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A investida em relação à Compesa foi a mais recente utilizada pela oposição, de muitas desde o início do ano, com o objetivo de criar entraves

Clique aqui e escute a matéria

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dirceu Rodolfo, negou-se a aceitar, na última sexta-feira, três pedidos de medidas cautelares de prefeitos de oposição para impedir a concessão de parte dos serviços da Compesa em leilão marcado para o dia 18 de dezembro. A decisão do conselheiro, que acompanhou todo o processo sobre a concessão da empresa, dá ao Palácio das Princesas as credenciais para realizar o leilão sem atropelos. Em seu despacho, ele afirmou que a documentação sobre o assunto “foi devidamente disponibilizada” no tempo devido e acrescentou : “não há comprovação de vício formal ou material que comprometa a legalidade do processo decisório ou que demonstre prejuízo concreto à análise de mérito os documentos de concessão regionalizada dos serviços de água e esgoto”.



A investida em relação à Compesa foi a mais recente utilizada pela oposição de muitas que se seguiram desde o início deste ano com o objetivo de criar entraves à administração Raquel Lyra. Mas se o Governo foi atropelado pelo processo de desgaste que começou quando os oposicionistas assumiram as três principais comissões da Assembleia, nos últimos tempos está conseguindo afastar, um a um, todos os obstáculos criados na Alepe ou fora dela. A CPI da Publicidade, que criou muita celeuma, é dada como carta fora do baralho pelos governistas após decisões judiciais e o empréstimo de R$ 1,5 bi, seguro por três meses nas comissões, foi aprovado em plenário na semana passada com votos até mesmo de oposicionistas.



O outro pedido de empréstimo de R$ 1,7 bi foi analisado na Comissão de Justiça e, da mesma forma, será aprovado no plenário, onde o Governo tem maioria. Por fim, o Tribunal de Contas, que havia suspendido o contrato de publicidade do Governo, alegando irregularidades, voltou atrás, após decisões contrárias do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que julgaram improcedentes os motivos alegados pela Corte de Contas para a medida tomada e autorizaram o Palácio do Campo das Princesas a voltar a operar normalmente com o contrato assinado.

Sanção do empréstimo



Esta terça-feira, a governadora Raquel Lyra sancionará a lei autorizativa do empréstimo de R$ 1,5 bi na presença de deputados estaduais. À tarde ela vai a Olinda assinar a ordem de serviço para início das obras de restauração da Igreja de São Pedro Mártir de Verona com investimento de R$ 1,2 milhão. O templo está fechado há 10 anos por falta de obras de manutenção. Ainda em Olinda ela fará vistoria às obras do MAC (Museu de Arte Contemporânea) e do Mosteiro de São Bento.

No Parlasul Humberto defende soberania



O senador Humberto Costa que foi eleito esta segunda-feira presidente do Parlasul (Parlamento do Mercosul) em Montevidéu, no Uruguai, defendeu em seu discurso de posse a defesa da democracia e da soberania dos países componentes do bloco. Segundo ele “a integração regional e o diálogo entre nossos países são fundamentais para garantir estabilidade política e desenvolvimento social”. Citou como uma suas prioridades o avanço do acordo do Mercosul com a União Européia: “trata-se de um projeto estratégico que pode abrir novos mercados, gerar empregos e fortalecer o bloco”- concluiu. O senador Fernando Dueire é outro pernambucano no Parlasul. Ele foi empossado como membro da instituição.

Pergunta que não quer calar

Governo Raquel continuará vencendo os entraves criados pela oposição?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com