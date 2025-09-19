fechar
Política | Notícia

Recife terá ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia neste domingo (21)

Protesto está marcado para o próximo domingo (21), a partir das 14h, na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano, no Recife

Por Aisha Vitória Publicado em 19/09/2025 às 15:50
Plenário da Câmara durante a votação de urgência da votação de projeto de anistia
Plenário da Câmara durante a votação de urgência da votação de projeto de anistia - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

Está marcado um protesto para o próximo domingo (21), às 14h, na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano, no Recife.

A mobilização, organizada por movimentos sociais e parlamentares, tem como objetivo se posicionar contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados, e o Projeto de Lei da Anistia, que teve o regime de urgência aprovado na Câmara.

Mobilização nacional

A manifestação faz parte de uma agenda nacional convocada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Deputadas estaduais e federais, como Rosa Amorim (PT), Dani Portela (PSOL)Maria Arraes (Solidariedade), confirmaram presença e reforçaram críticas às propostas. Também participam o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) e a vereadora Jô Cavalcanti (PSOL).

Para Rosa Amorim, a aprovação do requerimento de urgência para o PL da Anistia representa um risco para a democracia.

“É um absurdo um Congresso que vota contra os interesses do povo brasileiro e nos envergonha com a tentativa de perdoar o imperdoável. O Brasil é soberano e nós vamos pra rua em defesa da nossa democracia”, afirma Rosa em postagem no Instagram.

PEC da Blindagem

A PEC foi aprovada nos dois turnos na Câmara dos Deputados, com 344 votos favoráveis e 133 contrários.

O texto modifica dispositivos da Constituição sobre foro privilegiado, prisão de parlamentares, inviolabilidade de atos parlamentares e necessidade de autorização das Casas Legislativas para abertura de processos criminais.

Entre os principais pontos, a proposta restringe o foro privilegiado apenas a atos praticados durante o exercício do mandato, altera regras sobre prisão em flagrante de parlamentares e retoma, em parte, a exigência de autorização da Casa Legislativa para processar deputados e senadores.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

PL da Anistia

Em relação à anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, a Câmara aprovou em 17 de setembro, por 311 votos a favor e 163 contra, o regime de urgência para tramitação do projeto.

Isso acelera o processo legislativo, dispensando prazos regimentais. A votação do mérito ainda não tem data definida.

Reação popular

Com o ato marcado no Recife e em outras capitais, movimentos e parlamentares pretendem ampliar a pressão popular contra as propostas, que classificam como retrocessos democráticos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Relator da anistia prevê reduzir penas e fala em negociação com STF e Senado
ANISTIA

Relator da anistia prevê reduzir penas e fala em negociação com STF e Senado
Previsão do tempo: descubra como será o final de semana em Pernambuco (19 a 21/09)
Meteorologia

Previsão do tempo: descubra como será o final de semana em Pernambuco (19 a 21/09)

Compartilhe

Tags