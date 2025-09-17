PEC da Blindagem: entenda o que é e quais as consequências da proposta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a PEC da Blindagem. Proposta teve 344 votos favoráveis e 133 contrários, seguindo agora para o Senado

Nesta terça-feira (16), a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem ou PEC da Imunidade.

A proposta altera pontos sensíveis da Constituição e provoca diversos debates sobre seus impactos na democracia e no combate à corrupção no Brasil.

Principais mudanças propostas

O objetivo principal da PEC é mudar a forma como deputados e senadores podem ser processados criminalmente e submetidos a medidas cautelares.

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal pode receber denúncias contra parlamentares sem a necessidade de autorização da Câmara ou do Senado.

Caso a PEC seja promulgada, passará a ser exigida uma autorização prévia da respectiva casa legislativa para que um processo penal contra parlamentares federais tenha início.

Além disso, a proposta restringe ainda mais as possibilidades de prisão, permitindo-a apenas em flagrante de crime inafiançável e condicionando sua manutenção à decisão do Legislativo em até 24 horas.

Outro ponto é a ampliação do privilégio do foro. Pelo texto aprovado na Câmara, não só deputados e senadores, mas também presidentes nacionais de partidos com representação no congresso passariam a contar com julgamento em instâncias superiores.

Consequências previstas

Essa mudança é vista como um aumento do escudo político em torno de lideranças partidárias, em um momento em que o foro privilegiado já é alvo de questionamentos pela sociedade.

As consequências dessa PEC são significativas caso ela seja aprovada. De um lado, defensores argumentam que ela preserva a independência do parlamento e evita abusos do Judiciário que poderiam fragilizar mandatos eletivos.

De outro, organizações de combate à corrupção e especialistas em direito veem na proposta um retrocesso que é capaz de dificultar investigações, atrasar processos e abrir espaço para a impunidade de crimes graves.

A exigência de autorização política para que um parlamentar responda a um processo criminal levanta dúvidas sobre até que ponto a própria Câmara ou o Senado teriam disposição para permitir o avanço de investigações que envolvam os membros.

Deputados que votaram a favor da PEC

1. AJ Albuquerque (PP) - CE

2. Acácio Favacho (MDB) - AP

3. Adail Filho (Republicanos) - AM

4. Adilson Barroso (PL) - SP

5. Adolfo Viana (PSDB) - BA

6. Adriano do Baldy (PP) - GO

7. Afonso Hamm (PP) - RS

8. Aguinaldo Ribeiro (PP) - PB

9. Alberto Fraga (PL) - DF

10. Albuquerque (Republicanos) - RR

11. Alceu Moreira (MDB) - RS

12. Alex Manente (Cidadania) - SP

13. Alexandre Guimarãe (MDB) - TO

14. Alfredinho (PT) - SP

15. Aliel Machado (PV) - PR

16. Aline Gurgel (Republicanos) - AP

17. Allan Garcês (PP) - MA

18. Altineu Côrtes (PL) - RJ

19. Aluisio Mendes (Republicanos) - MA

20. Amanda Gentil (PP) - MA

21. Amaro Neto (Republicanos) - ES

22. Ana Paula Leão (PP) - MG

23. André Abdon (PP) - AP

24. André Fernandes (PL) - CE

25. André Ferreira (PL) - PE

26. André Figueiredo (PDT) - CE

27. Andreia Siqueira (MDB) - PA

28. Antônia Lúcia (Republicanos) - AC

29. Antonio Andrade (Republicanos) - TO

30. Antonio Carlos R. (PL) - SP

31. Antônio Doido (MDB) - PA

32. Any Ortiz (Cidadania) - RS

33. Arnaldo Jardim (Cidadania) - SP

34. Arthur Lira (PP) - AL

35. Arthur O. Maia (União) - BA

36. Átila Lira (PP) - PI

37. Augusto Coutinho (Republicanos) - PE

38. Aureo Ribeiro (Solidariedade) - RJ

39. Bacelar (PV) - BA

40. Bebeto (PP) - RJ

41. Benes Leocádio (União) - RN

42. Beto Pereira (PSDB) - MS

43. Beto Richa (PSDB) - PR

44. Bia Kicis (PL) - DF

45. Bibo Nunes (PL) - RS

46. Bruno Farias (Avante) - MG

47. Bruno Ganem (Podemos) - SP

48. Cap. Alberto Neto (PL) - AM

49. Capitão Alden (PL) - BA

50. Carla Dickson (União) - RN

51. Carlos Gaguim (União) - TO

52. Carlos Jordy (PL) - RJ

53. Caroline de Toni (PL) - SC

54. Castro Neto (PSD) - PI

55. Cb Gilberto Silva (PL) - PB

56. Cel. Chrisóstomo (PL) - RO

57. Célio Silveira (MDB) - GO

58. Celso Russomanno (Republicanos) - SP

59. Cezinha Madureira (PSD) - SP

60. Chris Tonietto (PL) - RJ

61. Clarissa Tércio (PP) - PE

62. Claudio Cajado (PP) - BA

63. Cleber Verde (MDB) - MA

64. Cobalchini (MDB) - SC

65. Coronel Assis (União) - MT

66. Coronel Fernanda (PL) - MT

67. Coronel Meira (PL) - PE

68. Coronel Ulysses (União) - AC

69. Covatti Filho (PP) - RS

70. Da Vitoria (PP) - ES

71. Dal Barreto (União) - BA

72. Damião Feliciano (União) - PB

73. Dani Cunha (União) - RJ

74. Daniel Agrobom (PL) - GO

75. Daniel Freitas (PL) - SC

76. Daniela Reinehr (PL) - SC

77. Danilo Forte (União) - CE

78. Danrlei (PSD) - RS

79. David Soares (União) - SP

80. Dayany Bittencourt (União) - CE

81. Def. Stélio Dener (Republicanos) - RR

82. Del. Éder Mauro (PL) - PA

83. Del. Fabio Costa (PP) - AL

84. Del. Matheus L. (União) - PR

85. Delegada Ione (Avante) - MG

86. Delegado Bilynskyj (PL) - SP

87. Delegado Caveira (PL) - PA

88. Delegado Marcelo (União) - MG

89. Delegado Ramagem (PL) - RJ

90. Delegado da Cunha (PP) - SP

91. Detinha (PL) - MA

92. Diego Andrade (PSD) - MG

93. Diego Coronel (PSD) - BA

94. Diego Garcia (Republicanos) - PR

95. Dilceu Sperafico (PP) - PR

96. Dilvanda Faro (PT) - PA

97. Dimas Fabiano (PP) - MG

98. Domingos Sávio (PL) - MG

99. Doutor Luizinho (PP) - RJ

100. Dr Fernando Máximo (União) - RO

101. Dr Victor Linhalis (Podemos) - ES

102. Dr. Francisco (PT) - PI

103. Dr. Frederico (PRD) - MG

104. Dr. Ismael Alexand (PSD) - GO

105. Dr. Jaziel (PL) - CE

106. Dr. Luiz Ovando (PP) - MS

107. Dr.Zacharias Calil (União) - GO

108. Dra. Alessandra H. (MDB) - PA

109. Duda Ramos (MDB) - RR

110. Eduardo Velloso (União) - AC

111. Eduardo da Fonte (PP) - PE

112. Eli Borges (PL) - TO

113. Elmar Nascimento (União) - BA

114. Ely Santos (Republicanos) - SP

115. Enf. Ana Paula (Podemos) - CE

116. Eriberto Medeiros (PSB) - PE

117. Eros Biondini (PL) - MG

118. Euclydes Pettersen (Republicanos) - MG

119. Evair de Melo (PP) - ES

120. Fábio Macedo (Podemos) - MA

121. Fabio Schiochet (União) - SC

122. Fábio Teruel (MDB) - SP

123. Fausto Pinato (PP) - SP

124. Fausto Santos Jr. (União) - AM

125. Felipe Becari (União) - SP

126. Felipe Carreras (PSB) - PE

127. Felipe Francischin (União) - PR

128. Félix Mendonça Jr (PDT) - BA

129. Fernanda Pessôa (União) - CE

130. Fernando Coelho (União) - PE

131. Fernando Monteiro (Republicanos) - PE

132. Fernando Rodolfo (PL) - PE

133. Filipe Barros (PL) - PR

134. Filipe Martins (PL) - TO

135. Flávio Nogueira (PT) - PI

136. Florentino Neto (PT) - PI

137. Franciane Bayer (Republicanos) - RS

138. Fred Costa (PRD) - MG

139. Fred Linhares (Republicanos) - DF

140. Gabriel Mota (Republicanos) - RR

141. Gabriel Nunes (PSD) - BA

142. General Girão (PL) - RN

143. General Pazuello (PL) - RJ

144. Geovania de Sá (PSDB) - SC

145. Geraldo Mendes (União) - PR

146. Gervásio Maia (PSB) - PB

147. Giacobo (PL) - PR

148. Gilberto Abramo (Republicanos) - MG

149. GilbertoNascimento (PSD) - SP

150. Gilvan da Federal (PL) - ES

151. Giovani Cherini (PL) - RS

152. Gisela Simona (União) - MT

153. Greyce Elias (Avante) - MG

154. Guilherme Uchoa (PSB) - PE

155. Gustavo Gayer (PL) - GO

156. Gustinho Ribeiro (Republicanos) - SE

157. Gutemberg Reis (MDB) - RJ

158. Helena Lima (MDB) - RR

159. Helio Lopes (PL) - RJ

160. Henderson Pinto (MDB) - PA

161. Hercílio Diniz (MDB) - MG

162. Hildo Rocha (MDB) - MA

163. Hugo Leal (PSD) - RJ

164. Hugo Motta (Republicanos) - PB

165. Igor Timo (PSD) - MG

166. Ismael (PSD) - SC

167. Isnaldo Bulhões Jr (MDB) - AL

168. Jadyel Alencar (Republicanos) - PI

169. Jeferson Rodrigues (Republicanos) - GO

170. Jefferson Campos (PL) - SP

171. Jilmar Tatto (PT) - SP

172. João Cury (MDB) - SP

173. João Maia (PP) - RN

174. Joaquim Passarinho (PL) - PA

175. Jonas Donizette (PSB) - SP

176. Jorge Braz (Republicanos) - RJ

177. Jorge Goetten (Republicanos) - SC

178. José Medeiros (PL) - MT

179. José Nelto (União) - GO

180. José Priante (MDB) - PA

181. José Rocha (União) - BA

182. JosimarMaranhãozi (PL) - MA

183. Josivaldo JP (PSD) - MA

184. Julia Zanatta (PL) - SC

185. Julio Arcoverde (PP) - PI

186. Júlio Cesar (PSD) - PI

187. Julio Cesar Ribeir (Republicanos) - DF

188. Julio Lopes (PP) - RJ

189. Juninho do Pneu (União) - RJ

190. Junio Amaral (PL) - MG

191. Junior Lourenço (PL) - MA

192. Júnior Mano (PSB) - CE

193. Juscelino Filho (União) - MA

194. Kiko Celeguim (PT) - SP

195. Lafayette Andrada (Republicanos) - MG

196. Lêda Borges (PSDB) - GO

197. Leo Prates (PDT) - BA

198. Leur Lomanto Jr. (União) - BA

199. Lincoln Portela (PL) - MG

200. Lucas Ramos (PSB) - PE

201. Luciano Amaral (PSD) - AL

202. Luciano Bivar (União) - PE

203. Luciano Vieira (Republicanos) - RJ

204. Luis Carlos Gomes (Republicanos) - RJ

205. Luis Tibé (Avante) - MG

206. Luisa Canziani (PSD) - PR

207. Luiz Carlos Busato (União) - RS

208. Luiz Carlos Motta (PL) - SP

209. Luiz F. Vampiro (MDB) - SC

210. Luiz Fernando (PSD) - MG

211. LuizAntônioCorrêa (PP) - RJ

212. Lula da Fonte (PP) - PE

213. Magda Mofatto (PRD) - GO

214. Marangoni (União) - SP

215. Marcelo Álvaro (PL) - MG

216. Marcelo Crivella (Republicanos) - RJ

217. Marcelo Moraes (PL) - RS

218. Marcio Alvino (PL) - SP

219. Márcio Biolchi (MDB) - RS

220. Márcio Honaiser (PDT) - MA

221. Márcio Marinho (Republicanos) - BA

222. Marcos A. Sampaio (PSD) - PI

223. Marcos Pereira (Republicanos) - SP

224. Marcos Pollon (PL) - MS

225. Marcos Soares (União) - RJ

226. Marcos Tavares (PDT) - RJ

227. Maria Rosas (Republicanos) - SP

228. Mario Frias (PL) - SP

229. Mário Heringer (PDT) - MG

230. Mário Negromonte J (PP) - BA

231. Marreca Filho (PRD) - MA

232. Marussa Boldrin (MDB) - GO

233. Marx Beltrão (PP) - AL

234. Matheus Noronha (PL) - CE

235. Maurício Carva lho (União) - RO

236. Mauricio Marcon (Podemos) - RS

237. Mauricio Neves (PP) - SP

238. Mauricio do Vôlei (PL) - MG

239. MauroBenevides Fo. (PDT) - CE

240. Max Lemos (PDT) - RJ

241. Meire Serafim (União) - AC

242. Mendonça Filho (União) - PE

243. Merlong Solano (PT) - PI

244. Messias Donato (Republicanos) - ES

245. Miguel Lombardi (PL) - SP

246. Mis. José Olimpio (PL) - SP

247. Moses Rodrigues (União) - CE

248. Murillo Gouvea (União) - RJ

249. Murilo Galdino (Republicanos) - PB

250. Nelinho Freitas (MDB) - CE

251. Nelson Barbudo (PL) - MT

252. Nely Aquino (Podemos) - MG

253. Neto Carletto (Avante) - BA

254. Newton Cardoso Jr (MDB) - MG

255. Nicoletti (União) - RR

256. Nikolas Ferreira (PL) - MG

257. Odair Cunha (PT) - MG

258. Olival Marques (MDB) - PA

259. Osmar Terra (PL) - RS

260. Ossesio Silva (Republicanos) - PE

261. Padovani (União) - PR

262. Pastor Claudio Mar (União) - PA

263. Pastor Diniz (União) - RR

264. Pastor Eurico (PL) - PE

265. Pastor Gil (PL) - MA

266. Pauderney Avelino (União) - AM

267. Paulinho da Força (Solidariedade) - SP

268. Paulo Abi-Ackel (PSDB) - MG

269. Paulo Azi (União) - BA

270. Paulo Folletto (PSB) - ES

271. Paulo Freire Costa (PL) - SP

272. Paulo Guedes (PT) - MG

273. Paulo Litro (PSD) - PR

274. Paulo Magalhães (PSD) - BA

275. Pedro A ihara (PRD) - MG

276. Pedro Campos (PSB) - PE

277. Pedro Lucas F. (União) - MA

278. Pedro Lupion (PP) - PR

279. Pedro Paulo (PSD) - RJ

280. Pedro Westphalen (PP) - RS

281. Pezenti (MDB) - SC

282. Pinheirinho (PP) - MG

283. Pr.Marco Feliciano (PL) - SP

284. Professor Alcides (PL) - GO

285. Rafael Fera (Podemos) - RO

286. Rafael Prudente (MDB) - DF

287. Rafael Simoes (União) - MG

288. Raimundo Costa (Podemos) - BA

289. Raimundo Santos (PSD) - PA

290. Reinhold Stephanes (PSD) - PR

291. Renata Abreu (Podemos) - SP

292. Renilce Nicodemos (MDB) - PA

293. Ricardo Abrão (União) - RJ

294. Ricardo Ayres (Republicanos) - TO

295. Ricardo Barros (PP) - PR

296. Ricardo Guidi (PL) - SC

297. Ricardo Maia (MDB) - BA

298. Robério Monteiro (PDT) - CE

299. Roberta Roma (PL) - BA

300. Roberto Duarte (Republicanos) - AC

301. Roberto Monteiro (PL) - RJ

302. Robinson Faria (PP) - RN

303. Rodolfo Nogueira (PL) - MS

304. Rodrigo Estacho (PSD) - PR

305. Rodrigo Gambale (Podemos) - SP

306. Rodrigo Valadares (União) - SE

307. Rodrigo da Zaeli (PL) - MT

308. Rodrigo de Castro (União) - MG

309. Rogéria Santos (Republicanos) - BA

310. Romero Rodrigues (Podemos) - PB

311. Ronaldo Nogueira (Republicanos) - RS

312. Rosana Valle (PL) - SP

313. Rosângela Reis (PL) - MG

314. Samuel Santos (Podemos) - GO

315. Samuel Viana (Republicanos) - MG

316. Sanderson (PL) - RS

317. Sargento Fahur (PSD) - PR

318. Sargento Portugal (Podemos) - RJ

319. Sergio Souza (MDB) - PR

320. Sgt. Gonçalves (PL) - RN

321. Silas Câmara (Republicanos) - AM

322. Silvia Cristina (PP) - RO

323. Silvye Alves (União) - GO

324. Simone Marquetto (MDB) - SP

325. Soraya Santos (PL) - RJ

326. Sóstenes Cavalcant (PL) - RJ

327. Thiago de Joaldo (PP) - SE

328. Tiago Dimas (Podemos) - TO

329. Tião Medeiros (PP) - PR

330. Tiririca (PL) - SP

331. ToninhoWandscheer (PP) - PR

332. Vermelho (PP) - PR

333. Vicentinho Júnior (PP) - TO

334. Vinicius Carvalho (Republicanos) - SP

335. Vinicius Gurgel (PL) - AP

336. Waldemar Oliveira (Avante) - PE

337. Wellington Roberto (PL) - PB

338. Wilson Santiago (Republicanos) - PB

339. Yury do Paredão (MDB) - CE

340. Zé Adriano (PP) - AC

341. Zé Trovão (PL) - SC

342. Zé Vitor (PL) - MG

343. Zezinho Barbary (PP) - AC

344. Zucco (PL) - RS



A aprovação pela Câmara mostra o alinhamento da maioria dos deputados em torno da proposta. Mas o futuro da PEC ainda depende do Senado, onde há resistência.

Senadores já manifestaram preocupação com a repercussão negativa da medida, tanto junto à opinião pública quanto em organismos de transparência e controle.

Caso o texto seja mantido, as mudanças representarão uma nova configuração no equilíbrio entre os poderes, alterando a forma como parlamentares são responsabilizados por eventuais crimes.



