Bolsonaro tem alta hospitalar; laudo de lesões cutâneas mostra câncer de pele
O ex-presidente foi levado ao hospital na terça-feira (16), com sintomas de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira (17), após ser internado por ter sentido falta de ar e tido episódios de vômito. Depois de menos de 24h no hospital, ele volta para prisão domiciliar.
Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, por volta das 16h desta terça-feira (16). Ele foi levado ao local acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ficou internado sob observação da equipe médica.
Boletim médico
Segundo o boletim médico, o ex-presidente foi admitido no hospital devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Ele apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa.
"O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico", complementa o documento.
O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP e médico pessoal do ex-presidente, viajou à capital federal para acompanhar o tratamento.
Ainda na terça-feira, Bolsonaro passou por exames, foi medicado e recebeu a indicação de não ingerir alimentos sólidos.
Flávio Bolsonaro pede trégua
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai no dia da internação e atribuiu o mal estar à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal federal (STF) que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão pela trama golpista.
Também pediu "trégua" ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, a quem se referiu como "terrorista".