Política | Notícia

Quaest: 41% são contra anistia e 36%, a favor, inclusive para Bolsonaro

Pesquisa Quaest também revelou diferenças significativas na percepção da anistia conforme o alinhamento político dos entrevistados

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 8:54
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de pena privativa de liberdade. Além do ex-presidente, a maioria dos réus recebeu penas altas
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de pena privativa de liberdade. Além do ex-presidente, a maioria dos réus recebeu penas altas

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (17) mostra que a maioria dos brasileiros se posiciona contra a concessão de anistia a envolvidos na tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022. Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados são contrários a qualquer tipo de anistia.

Por outro lado, 36% defendem que a medida beneficie todos os envolvidos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão.

Já 10% dos ouvidos apoiam a anistia restrita apenas aos manifestantes que participaram dos ataques de 8 de janeiro. Outros 13% não souberam ou não responderam.

Veja os números:

  • Contra a anistia: 41%;
  • A favor da anistia para todos, incluindo Bolsonaro: 36%;
  • A favor da anistia apenas para os manifestantes do 8 de janeiro: 10%;
  • Não sabem/não responderam: 13%.

A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O mesmo levantamento também apontou que 51% desaprovam o governo Lula, enquanto 46% de aprovação ao governo Lula.

Posicionamento político

A pesquisa Quaest também revelou diferenças significativas na percepção da anistia conforme o alinhamento político dos entrevistados.

Entre os que se declaram lulistas, 58% rejeitam qualquer possibilidade de anistia, enquanto 22% defendem a medida para todos os envolvidos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outros 8% apoiam a anistia apenas para os participantes dos atos de 8 de janeiro, e 12% não souberam ou não responderam.

No grupo da esquerda que não se identifica como lulista, a rejeição é ainda maior: 73% se opõem à anistia, 13% defendem a medida para todos, 4% limitam o benefício apenas aos manifestantes de 8 de janeiro, e 10% não responderam.

Já entre aqueles sem posicionamento político declarado, 46% são contrários, 28% favoráveis a todos os envolvidos, 10% apenas aos manifestantes e 16% não souberam ou não responderam.

No campo da direita, mas sem vinculação ao bolsonarismo, a maioria (61%) apoia a anistia para todos, enquanto apenas 17% rejeitam a medida. Outros 13% defendem que ela seja restrita aos envolvidos no 8 de janeiro, e 9% não responderam.

Entre os bolsonaristas, 62% são favoráveis à anistia geral, 19% se opõem e 12% defendem a anistia apenas para os manifestantes. Os que não souberam ou não responderam somam 7%. 

De acordo com o diretor da Quaest, Felipe Nunes, os números indicam que não há respaldo popular para a proposta de anistia envolvendo Bolsonaro.

“Não há clima na sociedade brasileira hoje para uma anistia em relação ao ex-presidente. São 51% ‘não anistia’ ao ex-presidente Bolsonaro, somando os 41% que são contra [qualquer anistia] com os 10% que topam anistia apenas para os manifestantes”, afirmou à Globonews.

