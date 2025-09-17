Pesquisa Quaest aponta 51% de desaprovação e 46% de aprovação ao governo Lula
Resultado é idêntico ao apontado na pesquisa anterior, divulgada em agosto, demonstrando interrrupção na recuperação na popularidade do presidente
Clique aqui e escute a matéria
A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (17), mostra que 51% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Lula (51%), enquanto 46% aprovam a gestão.
Os números são idênticos aos da pesquisa anterior, divulgada em agosto, quando também 51% rejeitavam e 46% avaliavam positivamente a administração petista.
Isso significa que a recuperação da popularidade do governo, que havia começado em julho após o impacto do tarifaço imposto por Donald Trump nos Estados Unidos, foi interrompida neste mês de setembro. A manutenção dos índices também ocorre mesmo em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Apesar disso, os dados reforçam a tendência de estabilização observada desde julho, revertendo a sequência de quedas registrada entre dezembro e maio. Veja os números da aprovação de Lula
- Aprova: 46%
- Desaprova: 51%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
A pesquisa foi entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos e tem 95% de nível de confiança.
O governo Lula tem maior aprovação no Nordeste, onde alcança 60%. Em seguida aparecem Centro-Oeste/Norte, com 45%, Sudeste, com 41%, e Sul, com 39%.
A desaprovação, por outro lado, é mais alta no Sul, chegando a 60%. Depois vêm o Sudeste, com 55%, Centro-Oeste/Norte, com 52%, e o Nordeste, com 37%.
Entre famílias com renda de 2 a 5 salários mínimos, há empate técnico entre aprovação e desaprovação do governo. Antes, a rejeição era mais alta nesse grupo.
Entre os católicos, o cenário também voltou a ser de empate técnico, já que na pesquisa anterior a aprovação era superior. Entre os evangélicos, Lula ainda é mais desaprovado do que aprovado (61% a 35%), mas a diferença de 26 pontos é a menor do ano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os que votaram branco, nulo ou se abstiveram em 2022, a desaprovação segue maior. No entanto, a distância caiu de 38 pontos em maio para 14, o menor intervalo desde o início da série histórica.
Avaliação da gestão
A avaliação do governo Lula também permaneceu estável entre agosto e setembro, segundo a pesquisa. No novo levantamento, 31% consideram a gestão positiva, 28% avaliam como regular e 38% classificam como negativa. Veja o comparativo:
"Como em toda pesquisa que apresenta estabilidade, o governo tem motivos pra comemorar e pra se preocupar. O governo vai poder comemorar, por exemplo, a alta aprovação de seus programas. O gás do povo, recém lançado, já é amplamente conhecido e aprovado por 67% da população", afirmou o diretor da Quaest, Felipe Nunes.