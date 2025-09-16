Raquel Lyra garante ter boa relação com Lula e critica oposição na Alepe por empréstimos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista à Rádio Jornal, governadora minimizou ausência em atos de Lula em Pernambuco e disse ter a confiança do governo federal

A governadora Raquel Lyra (PSD) minimizou um possível distanciamento do presidente Lula (PT) e afirmou que o presidente confia no trabalho dela. A declaração foi dada ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (16).

Segundo a gestora, ela mantém uma boa relação com o presidente, e destacou que tem contado com o apoio do governo federal para avançar em projetos em Pernambuco.

Questionada sobre a própria ausência em eventos do petista no Recife e em Goiana, no mês de agosto, ela disse ter se reunido com Lula na antevéspera, quando pediu ajuda para enfrentar os desafios do Estado.

"Minha relação com o presidente Lula é muito boa. O governo federal confia em mim, no nosso governo, e nós temos compromissos com o povo”, declarou.

Raquel ressaltou que a parceria com Brasília é essencial para destravar investimentos e serviços. “O presidente Lula e todos os ministros estão para servir Pernambuco, e tenho sentido essa resposta com trabalho”, afirmou, sem entrar na questão partidária de olho em 2026.

Ela também desconversou quando foi questionada se o prefeito do Recife, João Campos (PSB), será de fato seu adversário na disputa pelo governo do estado no ano que vem. "Não quero saber de eleição, quero saber de governo. Quem pensa em eleição todo dia é quem tá fora do governo", disse.

Atraso de empréstimo na Alepe teve motivação política

A gestora também voltou a criticar a demora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para aprovar o empréstimo de R$ 1,5 bilhão destinado a investimentos no Estado. Segundo Raquel, o pedido de crédito, que passou meses em análise, só foi possível porque o governo organizou as contas públicas.

"Eu falei com todos os deputados, de todos os lados, e disse que essa demora só faz mal a Pernambuco, porque nós estamos ficando para trás no Nordeste. Olha para Bahia, para Paraíba, Alagoas, Ceará, as estradas estão boas, as coisas estão acontecendo, e Pernambuco só é competitivo se tiver investimento acontecendo aqui", afirmou a governadora em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (16).

Ela acrescentou que não promete obras sem garantia de recursos: “Se o dinheiro não tiver em caixa, se não tiver garantia de concluir a obra, eu não faço. Então, quando trava uma operação de crédito, eu agora vou correr atrás do prejuízo”.

Para Raquel, o atraso de mais de cem dias em uma votação que costumava ser resolvida em até 48 horas no Legislativo foi motivado por disputas políticas. Questionada se o impasse poderia estar relacionado às eleições de 2026, ela respondeu: “Só posso supor que sim. Ou, se não for, qual é a lógica?".

"Eu tive na Assembleia Legislativa, fui deputada por seis anos, era da base e Priscila [Krause, vice-governadora] era oposição, e eu nunca vi Priscila questionar um empréstimo. Quer acompanhar o resultado do empréstimo fiscalizando as obras? Tudo bem. Mas não dá pra querer atrapalhar o crescimento do nosso estado buscando uma política menor", completou.

Apesar das críticas, a governadora lembrou que, quando o projeto finalmente chegou ao plenário, recebeu apoio da ampla maioria dos parlamentares — mais de 40 votos a favor e apenas um contra.

"A maior parte dos nossos projetos, a imensa maioria, é aprovada. A grande parte dos deputados está a favor. Os mesmos que talvez tenham embaraçado em algum momento, votaram a favor. É impossível negar isso ao povo de Pernambuco”, disse.

Para ela, a postura de quem aposta no “quanto pior, melhor” apenas atrasa o desenvolvimento do Estado.

'PSD me dá conforto'

Raquel Lyra também elogiou o PSD, afirmando que o partido tem lhe dado conforto, fazendo um aceno direto ao presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, embora não tenha mencionado os possíveis apoios do partido a nível nacional em 2026.

"Tem me permitido trabalhar, tenho apoio da bancada, do presidente PSD é um partido que tem me dado conforto, me permitido trabalhar, tenho apoio da bancada, do presidente, e isso é muito importante dentro da política. Perturbação dentro da política tira a gente do sério", afirmou.

Sobre o futuro da eleição, ela afirmou que seguirá trabalhando em prol dos prefeitos, sem distinção de partido. "Eu não olho bandeira partidária. Tem creche em todo lugar, cozinha comunitária em todo lugar. A gente está trabalhando de maneira série e eu sou governadora de todos os pernambucanos. E sofri como prefeitura por não ter apoio do governo pernambucano".