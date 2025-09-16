fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra diz manter boa relação com Lula e destaca diálogo com governo federal

Governadora afirma que o presidente e os ministros estão comprometidos com Pernambuco e ressalta importância da parceria para destravar investimentos

Por JC Publicado em 16/09/2025 às 10:26 | Atualizado em 16/09/2025 às 11:19
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal - Artur Borba/JC Imagem

A governadora Raquel Lyra afirmou que mantém uma boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destacou que tem contado com o apoio do governo federal para avançar em projetos em Pernambuco. A declaração foi dada nesta terça-feira (16) em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Questionada sobre a própria ausência em eventos do petista no Recife e em Goiana, em agosto, ela disse ter se reunido com Lula na antevéspera, quando pediu ajuda para enfrentar os desafios do Estado.

“Minha relação com o presidente Lula é muito boa. O governo federal confia em mim, no nosso governo, e nós temos compromissos com o povo”, declarou.

Raquel ressaltou que a parceria com Brasília é essencial para destravar investimentos e serviços. “O presidente Lula e todos os ministros estão para servir Pernambuco, e tenho sentido essa resposta com trabalho”, afirmou.

Segundo ela, o distanciamento entre gestões anteriores do governo federal nos últimos anos custou caro ao Estado. “Pernambuco perdeu muito tempo sem ter relação com o governo federal. Mudaram três presidentes — Dilma, Temer e Bolsonaro — e Pernambuco fechou o diálogo. Nós precisamos conversar com o governo federal, assim como eu converso com os municípios”, disse.

