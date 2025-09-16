fechar
AO VIVO: Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (16)

Governadora será a entrevistada do programa "Passando a Limpo", a partir das 8h50; Entrevista também será transmitida nos canais digitais do SJCC

Por Pedro Beija Publicado em 16/09/2025 às 7:30 | Atualizado em 16/09/2025 às 8:11
Governadora Raquel Lyra
Governadora Raquel Lyra - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), será a entrevistada do programa "Passando a Limpo", da Rádio Jornal, nesta terça-feira (16), a partir das 8h50. Na entrevista, Raquel faz um balanço da gestão estadual até o momento, além de discutir outros temas propostos pela bancada.

Acompanhe ao vivo a entrevista:

O programa é apresentado pelo colunista Igor Maciel, e conta com as participações dos comentaristas Terezinha Nunes e Romoaldo de Souza.

Além da transmissão na Rádio Jornal, a entrevista também será transmitidas nos canais digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), como o JC Play, no Youtube, além do canal da Rádio Jornal.

 

