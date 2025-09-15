BR-101 em Abreu e Lima terá tráfego alterado por 180 dias a partir desta quarta (17); Veja o que vai mudar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo o DNIT, intervenções emergenciais em duas pontes, no Arroio Desterro e Barro Branco, vão bloquear as pistas centrais; fluxo será desviado

Clique aqui e escute a matéria

Motoristas que trafegam pela BR-101 Norte, na Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos a mudanças significativas no trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que, a partir desta quarta-feira (17), o fluxo nas pistas centrais da rodovia será alterado no município de Abreu e Lima.

A interdição das pistas centrais é necessária para a realização de obras emergenciais em duas pontes: a Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3) e a Ponte do Rio Barro Branco (km 51,1).

Todo o fluxo de veículos será desviado para as pistas principais (locais), em ambos os sentidos da via. A previsão do DNIT é que a intervenção e os desvios durem 180 dias, ou seja, cerca de seis meses.

Confira os principais pontos de desvio:

O DNIT informou que os locais estarão sinalizados. Os principais desvios ocorrerão nas seguintes alturas:

Para a obra na Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3):

Na altura do Memorial do Livramento (Igarassu).

No sentido Recife/João Pessoa: no Armazém Jenipapo (Abreu e Lima).

No sentido João Pessoa/Recife: na altura da Chesf (Abreu e Lima).

Para a obra na Ponte sobre o Rio Barro Branco (km 51,1):

Na altura do Armazém Coral - Achaqui (Abreu e Lima).

Na altura do Posto Shopping Federal (Paulista) / Varejão dos móveis.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e, se possível, busquem rotas alternativas, pois o afunilamento do tráfego deve causar lentidão na área.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />