BR-101 em Abreu e Lima terá tráfego alterado por 180 dias a partir desta quarta (17); Veja o que vai mudar
Segundo o DNIT, intervenções emergenciais em duas pontes, no Arroio Desterro e Barro Branco, vão bloquear as pistas centrais; fluxo será desviado
Motoristas que trafegam pela BR-101 Norte, na Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos a mudanças significativas no trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que, a partir desta quarta-feira (17), o fluxo nas pistas centrais da rodovia será alterado no município de Abreu e Lima.
A interdição das pistas centrais é necessária para a realização de obras emergenciais em duas pontes: a Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3) e a Ponte do Rio Barro Branco (km 51,1).
Todo o fluxo de veículos será desviado para as pistas principais (locais), em ambos os sentidos da via. A previsão do DNIT é que a intervenção e os desvios durem 180 dias, ou seja, cerca de seis meses.
Confira os principais pontos de desvio:
O DNIT informou que os locais estarão sinalizados. Os principais desvios ocorrerão nas seguintes alturas:
Para a obra na Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3):
- Na altura do Memorial do Livramento (Igarassu).
- No sentido Recife/João Pessoa: no Armazém Jenipapo (Abreu e Lima).
- No sentido João Pessoa/Recife: na altura da Chesf (Abreu e Lima).
Para a obra na Ponte sobre o Rio Barro Branco (km 51,1):
- Na altura do Armazém Coral - Achaqui (Abreu e Lima).
- Na altura do Posto Shopping Federal (Paulista) / Varejão dos móveis.
A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e, se possível, busquem rotas alternativas, pois o afunilamento do tráfego deve causar lentidão na área.
