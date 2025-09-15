fechar
Mobilidade | Notícia

BR-101 em Abreu e Lima terá tráfego alterado por 180 dias a partir desta quarta (17); Veja o que vai mudar

Segundo o DNIT, intervenções emergenciais em duas pontes, no Arroio Desterro e Barro Branco, vão bloquear as pistas centrais; fluxo será desviado

Por Túlio Feitosa Publicado em 15/09/2025 às 19:30
Trecho da BR-101 Norte, na altura de Abreu e Lima, ser&aacute; interditado
Trecho da BR-101 Norte, na altura de Abreu e Lima, será interditado - REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

Clique aqui e escute a matéria

Motoristas que trafegam pela BR-101 Norte, na Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos a mudanças significativas no trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que, a partir desta quarta-feira (17), o fluxo nas pistas centrais da rodovia será alterado no município de Abreu e Lima.

A interdição das pistas centrais é necessária para a realização de obras emergenciais em duas pontes: a Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3) e a Ponte do Rio Barro Branco (km 51,1).

Todo o fluxo de veículos será desviado para as pistas principais (locais), em ambos os sentidos da via. A previsão do DNIT é que a intervenção e os desvios durem 180 dias, ou seja, cerca de seis meses.

Leia Também

Confira os principais pontos de desvio:

O DNIT informou que os locais estarão sinalizados. Os principais desvios ocorrerão nas seguintes alturas:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para a obra na Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3):

  • Na altura do Memorial do Livramento (Igarassu).
  • No sentido Recife/João Pessoa: no Armazém Jenipapo (Abreu e Lima).
  • No sentido João Pessoa/Recife: na altura da Chesf (Abreu e Lima).

Para a obra na Ponte sobre o Rio Barro Branco (km 51,1):

  • Na altura do Armazém Coral - Achaqui (Abreu e Lima).
  • Na altura do Posto Shopping Federal (Paulista) / Varejão dos móveis.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e, se possível, busquem rotas alternativas, pois o afunilamento do tráfego deve causar lentidão na área.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso
Prisão foragido

Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso
Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima
Investigação Criminal

Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima

Compartilhe

Tags