BR-232 interditada: Nova interdição da BR-232 na saída do Recife é adiada pelo governo de Pernambuco
O DER-PE apenas explicou que o adiamento foi necessário para ajustes na logística de transporte das novas peças metálicas da ciclovia/passarela
A segunda interdição parcial da BR-232 na saída e entrada oeste do Recife, na altura do bairro do Curado, foi adiada pelo governo de Pernambuco. A operação estava prevista para acontecer nos dias 19, 20 e 21/9 e iria impactar a circulação no trecho, gerando congestionamentos como na primeira etapa, realizada entre os dias 5 e 7/9.
O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela coordenação da operação, apenas explicou que o adiamento foi necessário para que ajustes fossem feitos na logística de transporte das novas peças metálicas da ciclovia/passarela de pedestres em construção na BR-232. Sem informar quando a segunda interdição voltará a acontecer.
“O adiamento tem como objetivo assegurar a execução da atividade com o máximo de segurança e eficiência, reduzindo os impactos no tráfego da rodovia”, afirmou o DER-PE. A operação estava prevista para acontecer entre às 20h da sexta-feira (19) e às 2h do domingo (21).
PRIMEIRA INTERDIÇÃO PROVOCOU CONGESTIONAMENTOS NA RODOVIA
A primeira fase da instalação da estrutura da ciclovia/passarela provocou muito congestionamento no sábado (6), no trecho de um quilômetro que foi interditado, na altura do Atacado dos Presentes.
Parte da estrutura metálica já tinha sido transportada e estava sendo acoplada ao viaduto sobre a linha do Metrô do Recife e do Rio Tejipió, permitindo a conexão entre os dois lados da ciclovia e da travessia de pedestres. Apesar de a interdição ser parcial, a operação mereceu e vai merecer atenção dos condutores e passageiros quando voltar a acontecer porque haverá desvio de tráfego que impactará os dois sentidos da rodovia.
INTERDIÇÃO AFETA OS DOIS SENTIDOS DE TRÁFEGO
No sentido Recife, as pistas que levam à capital serão totalmente fechadas novamente no trecho da obra. E o tráfego será desviado para a pista do sentido interior, onde haverá apenas uma faixa disponível para quem entra na cidade.
Já no sentido interior, a pista que sai do Recife, que normalmente possui três faixas, irá operar com apenas duas faixas para quem se dirige ao interior, pois a terceira será usada no contrafluxo para o tráfego que chega à capital.
Segundo o DER-PE, são necessários quase três dias de interdição da rodovia porque o içamento da estrutura só será realizado à noite, quando o volume de veículos é menor. E a operação é bastante complexa, envolvendo guindastes pesados, o que exige que a interdição seja ininterrupta até a conclusão dos trabalhos.
Com a acoplagem da estrutura, terão início os serviços complementares à ciclovia, com prazo estimado de 60 dias, que contemplam os acabamentos do equipamento cicloviário e da passarela de pedestres.
ENTENDA O PROJETO DE ALARGAMENTO DA BR-232
A BR-232 ganhou uma terceira faixa no sentido Recife-Interior e outra no sentido contrário (Interior-Recife). A estimativa do governo do Estado é que a adequação da capacidade viária do trecho rodoviário reduziu o tempo de viagem nos 6,7 quilômetros em 58%, passando dos atuais 60 minutos para 25 minutos.
São 67 mil veículos circulando apenas naquele trecho e 28 mil pessoas passando no transporte público coletivo operado por 13 linhas de ônibus. No total, são 4 milhões de usuários contínuos no trecho, também segundo o Estado. A obra de alargamento está custando R$ 100 milhões, recursos do governo do Estado.
Além da recuperação do pavimento - que é de concreto nas pistas principais e centrais (onde o tráfego é mais pesado) e de CBUQ (asfalto) nas vias locais (onde o tráfego é menos pesado) -, o projeto de adequação viária da BR-232 na saída do Recife promete deixar a área urbanizada, integrada com o transporte coletivo e acessível aos modais ativos (bicicletas e pedestres).
Para isso, está sendo implantada uma ciclovia ao longo dos 6,8 km do trecho, localizada sempre na margem sul da rodovia (do lado do Jardim Botânico do Recife). Baias para os ônibus nos 15 pontos de embarque e desembarque, sinalização horizontal e vertical para garantir a travessia dos pedestres, e uma nova iluminação em LED também foram instaladas. A obra está quase finalizada.