BR-232 interditada: Nova interdição da BR-232 na saída do Recife já tem data para acontecer. Confira
Segundo o DER-PE, a operação deverá seguir o mesmo cronograma da interdição parical realizada entre os dias 5 e 7/9 e que gerou muito congestionamento
A BR-232 voltará a ser parcialmente interditada no sentido Interior-Recife na altura do Curado, na conexão oeste do Recife com o interior do Estado. A nova operação acontecerá entre os dias 19 e 21 de setembro para instalação da última etapa da estrutura que funcionará como ciclovia e passarela de pedestres, e marcará o fim das obras de triplicação da rodovia.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a operação deverá seguir o mesmo cronograma da interdição parcial realizada entre os dias 5 e 7/9, que começou às 20h da sexta-feira (5) e seguiu até às 2h do domingo (7).
A primeira fase da instalação da estrutura da ciclovia/passarela, entretanto, provocou muito congestionamento no sábado (6), no trecho de um quilômetro que foi interditado, na altura do Atacado dos Presentes.
A estrutura está sendo acoplada ao viaduto sobre a linha do Metrô do Recife e do Rio Tejipió, permitindo a conexão entre os dois lados da ciclovia e da travessia de pedestres. Sendo da mesma forma da primeira, a operação merece atenção dos condutores e passageiros porque haverá desvio de tráfego que impactará os dois sentidos da rodovia.
INTERDIÇÃO AFETA OS DOIS SENTIDOS DE TRÁFEGO
No sentido Recife, as pistas que levam à capital serão totalmente fechadas novamente no trecho da obra. E o tráfego será desviado para a pista do sentido interior, onde haverá apenas uma faixa disponível para quem entra na cidade.
Já no sentido interior, a pista que sai do Recife, que normalmente possui três faixas, irá operar com apenas duas faixas para quem se dirige ao interior, pois a terceira será usada no contrafluxo para o tráfego que chega à capital.
Segundo o DER-PE, são necessários quase três dias de interdição da rodovia porque o içamento da estrutura só será realizado à noite, quando o volume de veículos é menor. E a operação é bastante complexa, envolvendo guindastes pesados, o que exige que a interdição seja ininterrupta até a conclusão dos trabalhos.
Com a acoplagem da estrutura, terão início os serviços complementares à ciclovia, com prazo estimado de 60 dias, que contemplam os acabamentos do equipamento cicloviário e da passarela de pedestres.
ENTENDA A OPERAÇÃO DE IÇAMENTO
A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 metros. Atualmente, as rampas estão em execução, os pilares próximos da conclusão e as peças metálicas já fabricadas e em fase de montagem.
O içamento contará com equipamentos de grande porte:
- Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.
- Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.
Equipes do DER-PE e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão no local para orientar os motoristas durante a segunda fase da interdição.
ENTENDA O PROJETO DE ALARGAMENTO DA BR-232
A BR-232 ganhou uma terceira faixa no sentido Recife-Interior e outra no sentido contrário (Interior-Recife). A estimativa do governo do Estado é que a adequação da capacidade viária do trecho rodoviário reduziu o tempo de viagem nos 6,7 quilômetros em 58%, passando dos atuais 60 minutos para 25 minutos.
São 67 mil veículos circulando apenas naquele trecho e 28 mil pessoas passando no transporte público coletivo operado por 13 linhas de ônibus. No total, são 4 milhões de usuários contínuos no trecho, também segundo o Estado. A obra de alargamento está custando R$ 100 milhões, recursos do governo do Estado.
Além da recuperação do pavimento - que é de concreto nas pistas principais e centrais (onde o tráfego é mais pesado) e de CBUQ (asfalto) nas vias locais (onde o tráfego é menos pesado) -, o projeto de adequação viária da BR-232 na saída do Recife promete deixar a área urbanizada, integrada com o transporte coletivo e acessível aos modais ativos (bicicletas e pedestres).
Para isso, está sendo implantada uma ciclovia ao longo dos 6,8 km do trecho, localizada sempre na margem sul da rodovia (do lado do Jardim Botânico do Recife). Baias para os ônibus nos 15 pontos de embarque e desembarque, sinalização horizontal e vertical para garantir a travessia dos pedestres, e uma nova iluminação em LED também foram instaladas. A obra está quase finalizada.