BR-232 interditada: Interdição parcial da BR-232 terá uma segunda etapa até o início de outubro
DER-PE afirmou que a operação de içamento da estrutura que funcionará como ciclovia e passarela de pedestres terá ainda uma segunda etapa
Clique aqui e escute a matéria
A interdição parcial da BR-232 na conexão oeste do Recife com o interior do Estado, no bairro do Curado, terá ainda uma segunda etapa a ser executada até o início de outubro. Nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h, a rodovia terá a interdição de um quilômetro da pista no sentido Interior-Recife, o que provocará um desvio de pista simples (mão dupla) permanente até a madrugada do domingo - feriado de 7 de Setembro.
A informação sobre a segunda etapa da interdição parcial da BR foi dada pelo diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), Rivaldo Melo, em entrevista ao Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. O engenheiro explicou que a operação será dividida em duas fases, sendo que a segunda, prevista para o fim de setembro ou início de outubro, representará a conclusão total dos trabalhos de triplicação da rodovia.
“O trabalho de posicionamento da estrutura metálica de 265 metros é complexo e, por isso, será realizado em duas fases distintas. A intervenção deste fim de semana corresponde apenas à primeira etapa. A segunda e última fase da operação tem previsão para acontecer no fim de setembro ou início de outubro”, afirmou. O içamento da estrutura é necessário para a instalação da passarela para pedestres e ciclistas.
ENTENDA COMO VAI FUNCIONAR A INTERDIÇÃO
A operação para instalar a passarela — que permitirá a travessia sobre a linha do Metrô do Recife e do Rio Tejipió — começará por volta das 20h e seguirá até às 3h do domingo. Haverá a interdição de 1 km da pista sentido Interior-Recife, na altura do Atacado dos Presentes.
A operação merece atenção dos condutores e passageiros porque o plano de desvio impactará os dois sentidos da rodovia:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sentido Recife: As pistas que levam à capital serão totalmente fechadas no trecho da obra. O tráfego será desviado para a pista do sentido interior, onde haverá apenas uma faixa disponível para quem entra na cidade.
Sentido Interior: A pista que sai do Recife, que normalmente possui três faixas, operará com apenas duas faixas para quem se dirige ao interior, pois a terceira será usada no contrafluxo para o tráfego que chega à capital.
Segundo Rivaldo Melo, apesar de o desvio permanecer por quase três dias, o içamento da estrutura só será realizado à noite, quando o volume de veículos é menor. “A complexidade da operação, que envolve guindastes pesados, exige que a interdição seja ininterrupta até a conclusão dos trabalhos, prevista para a madrugada do sábado para domingo. O objetivo é não prejudicar o tráfego de retorno do feriado de 7 de Setembro”, disse.
ENTENDA A OPERAÇÃO DE IÇAMENTO
A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 m. Atualmente, as rampas estão em execução, os pilares próximos da conclusão e as peças metálicas já fabricadas e em fase de montagem.
O içamento contará com equipamentos de grande porte:
- Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.
- Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.
Equipes do DER-PE e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão no local para orientar os motoristas.