Motoristas enfrentam congestionamentos na BR-232 com interdição na rodovia até a madrugada deste domingo

DER-PE instalou desvios temporários entre setxa (5) e domingo (7) para realizar operação de içamento de peças metálicas da passarela da rodovia

Se você precisa sair do Recife em direção ao Interior neste fim de semana, vai enfrentar congestionamentos na BR-232. O trânsito está travado desde a noite da sexta-feira (5), quando começou a operação de içamento das peças metálicas da nova passarela e ciclovia, que está sendo construída no Curado, no Grande Recife. A movimentação é parte da obra de triplicação da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fila de veículos chegou a 3 quilômetros na manhã deste sábado (6). O ponto mais crítico está entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, onde foi instalado o desvio, com interdição total de aproximadamente 1 quilômetro.

PRF acompanha a movimentação na BR-232 neste final de semana de interdição na rodovia - PRF/Dvulgação

A interrupção do tráfego teve início às 20h da sexta e a liberação da via está prevista para às 3h do domingo. Mesmo que o horário não seja exato, a expecativa é que na manhã do domingo a pista esteja liberada. A operação é coordenada pelo DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Imagens aéreas de Cuca Drone, publicadas nas redes sociais, mostram o que os motoristas estão enfrentando: longas filas e tráfego lento, com poucas faixas liberadas no sentido Interior. O tráfego foi desviado e reorganizado para funcionar em mão dupla temporária, o que reduziu o espaço para quem segue viagem. Mesmo com o reforço da PRF no local, os motoristas precisam se preparar para atrasos.

Saiba como funcionam os desvios

Durante a operação, o tráfego no trecho do Curado está assim:

Uma faixa liberada para quem segue em direção ao Recife.

Duas faixas liberadas para quem vai para o Interior.

Por que a interdição é necessária

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a intervenção é essencial para instalar a superestrutura metálica da ciclovia, que terá 265 metros de extensão. Essa etapa envolve guindastes de grande porte — dois de 70 toneladas, um de 160 e outro de 220 toneladas — para erguer e posicionar os módulos sobre o Rio Tejipió e a linha férrea.

A ciclovia, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), vai contar também com rampas de concreto armado de 65 e 200 metros. Atualmente, os pilares estão quase concluídos e as peças metálicas já estão em fase de montagem.

“Essa etapa é crítica para a obra de triplicação da BR-232, por isso foi preciso organizar a operação de forma integrada com a PRF. A previsão é que tudo seja concluído até as 3h do domingo”, diz Rivaldo Melo, diretor-presidente do DER-PE.

Triplicação da BR-232



A passarela com ciclovia é parte do programa de triplicação da BR-232, que busca dar mais fluidez a uma das principais portas de entrada e saída do Recife. O DER explica que, quando concluída, a nova estrutura vai oferecer mais segurança para pedestres e ciclistas, com trajeto separado dos veículos; acessibilidade, com rampas adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida;incentivo ao transporte ativo e sustentável; maior integração entre bairros e melhoria do entorno.

O que vem pela frente

Até que tudo esteja pronto, quem precisa encarar a estrada neste feriado prolongado vai ter que contar com paciência — e redobrar a atenção nos trechos de mão dupla. Mas a promessa é de benefícios duradouros: mais mobilidade e qualidade de vida para quem circula diariamente pelo Grande Recife.