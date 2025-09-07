Pista da BR-232 é liberada após interdição para içamento de passarela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Parte da rodovia havia sido bloqueada na última sexta-feira (5) e deixou sentido Recife-Interior em mão dupla, ocasionando engarrafamentos

Clique aqui e escute a matéria

O trecho de um quilômetro da BR-232, localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, que havia sido interditado para a realização de obras neste fim de semana, foi liberado às 2h deste domingo (7), uma hora antes do previsto.

A interdição começou na noite de sexta-feira (5), às 20h, e tinha como objetivo permitir o içamento de peças metálicas para a construção de uma passarela e de uma ciclovia, ambas inseridas no projeto de triplicação da rodovia.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER), a montagem da estrutura foi concluída às 22h30 do sábado (6), antecipando o cronograma inicialmente previsto.

Durante o período em que o tráfego esteve bloqueado, o sentido Recife–Interior da rodovia operou em mão dupla temporária, medida necessária para minimizar os impactos aos motoristas. Desde o início da operação, a rodovia registrou trânsito intenso no local.

A passarela e a ciclovia fazem parte das obras de triplicação da BR-232. A faixa exclusiva para ciclistas, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), contará com rampas de concreto armado com 65 e 200 metros, além de uma superestrutura metálica de 265 metros, proporcionando integração segura entre pedestres e ciclistas.

A operação deste fim de semana envolveu equipamentos de grande porte, incluindo dois guindastes de 70 toneladas para movimentação inicial dos módulos até a carreta extensiva, um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas, responsáveis pelo içamento e posicionamento final das peças.

O DER destacou que a ação exigiu planejamento detalhado para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas durante toda a operação. Um balanço completo deve ser divulgado nos próximos dias, segundo o órgão.

A previsão agora é de que as obras de alargamento da BR-232 sejam totalmente concluídas no fim do mês de outubro.