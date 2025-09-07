fechar
Pista da BR-232 é liberada após interdição para içamento de passarela

Parte da rodovia havia sido bloqueada na última sexta-feira (5) e deixou sentido Recife-Interior em mão dupla, ocasionando engarrafamentos

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 11:15
Pista da BE-232 foi liberada na madrugada deste domingo (7) ap&oacute;s interdi&ccedil;&atilde;o para i&ccedil;amento de estrutura met&aacute;lica que faz parte da obra de triplica&ccedil;&atilde;o
Pista da BE-232 foi liberada na madrugada deste domingo (7) após interdição para içamento de estrutura metálica que faz parte da obra de triplicação - André Menezes/DER-PE

O trecho de um quilômetro da BR-232, localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, que havia sido interditado para a realização de obras neste fim de semana, foi liberado às 2h deste domingo (7), uma hora antes do previsto.

A interdição começou na noite de sexta-feira (5), às 20h, e tinha como objetivo permitir o içamento de peças metálicas para a construção de uma passarela e de uma ciclovia, ambas inseridas no projeto de triplicação da rodovia.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER), a montagem da estrutura foi concluída às 22h30 do sábado (6), antecipando o cronograma inicialmente previsto.

Durante o período em que o tráfego esteve bloqueado, o sentido Recife–Interior da rodovia operou em mão dupla temporária, medida necessária para minimizar os impactos aos motoristas. Desde o início da operação, a rodovia registrou trânsito intenso no local.

A passarela e a ciclovia fazem parte das obras de triplicação da BR-232. A faixa exclusiva para ciclistas, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), contará com rampas de concreto armado com 65 e 200 metros, além de uma superestrutura metálica de 265 metros, proporcionando integração segura entre pedestres e ciclistas.

A operação deste fim de semana envolveu equipamentos de grande porte, incluindo dois guindastes de 70 toneladas para movimentação inicial dos módulos até a carreta extensiva, um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas, responsáveis pelo içamento e posicionamento final das peças.

O DER destacou que a ação exigiu planejamento detalhado para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas durante toda a operação. Um balanço completo deve ser divulgado nos próximos dias, segundo o órgão.

A previsão agora é de que as obras de alargamento da BR-232 sejam totalmente concluídas no fim do mês de outubro.

