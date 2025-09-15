fechar
A reação dos EUA à condenação de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 15/09/2025 às 9:44
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (15), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a Professora de Relações Internacionais no Instituto Maua de Tecnologia (IMT), Flávia Loss de Araújo, sobre a reação dos EUA a condenação de Bolsonaro no STF. Também participa Mary Elbe Queiroz. A Pós-doutora em direito tributário e Presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, conversa sobre as resistências à reforma do IR.

 

