O voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 11/09/2025 às 10:26
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (11), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com Advogado criminalista, Bruno Paiva, sobre o julgamento de Bolsonaro. O Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, repercute o pedido de recriação do Ministério da Segurança Pública por parte dos secretários estaduais.


Julgamento de Bolsonaro e os votos de Moraes e Dino

Discussão sobre anistia

