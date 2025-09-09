fechar
Discussão sobre anistia

Por Rádio Jornal Publicado em 09/09/2025 às 9:44
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (9), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Cientista político, Adriano Oliveira, Na pauta, o debate sobre anistia. O Mestre e doutor em Direito pela UFPE, Advogado Criminalista e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli Dantas, analisa os próximos passos do julgamento de Bolsonaro.

 


