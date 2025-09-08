fechar
Podcast | Notícia

Semiótica e política do 7 de setembro

Por Rádio Jornal Publicado em 08/09/2025 às 9:52
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (8), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado criminalista e Mestre em Direito, Victor Pontes, sobre o julgamento de Bolsonaro. O Cientista Político, Antônio Lavareda, conversa sobre a relevância política do 7 de setembro. O economista, Edgard Leonardo, repercute o artigo "O custo do emprego no Brasil" da coluna JC Negócios.

 

Leia também

Os efeitos do programa Gás do Povo

Os efeitos do programa Gás do Povo
As defesas no julgamento de Bolsonaro e mais sete réus

As defesas no julgamento de Bolsonaro e mais sete réus

Compartilhe

Tags