Podcast | Notícia

Os efeitos do programa Gás do Povo

Por Rádio Jornal Publicado em 05/09/2025 às 10:04
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (5), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com Manoel Fernandes, Diretor executivo da Bites (empresa de análise de dados). Na pauta, a repercussão do 7 de setembro nas redes sociais. O Diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER/PE), Rivaldo Melo, conversa sobre a interdição na BR-232. O Economista, Edgard Leonardo, explica os efeitos do programa Gás do Povo.

As defesas no julgamento de Bolsonaro e mais sete réus

Cortina de fumaça com o julgamento de Bolsonaro

