fechar
Podcast | Notícia

Cortina de fumaça com o julgamento de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 03/09/2025 às 9:54
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (3), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Diretor-Superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel. O Advogado, ex-juiz e idealizador da Ficha Limpa, Marlon Reis, conversa sobre a aprovação do projeto que afrouxa Lei da Ficha Limpa. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

Leia também

Primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro
Expectativa para o julgamento de Bolsonaro

Expectativa para o julgamento de Bolsonaro

Compartilhe

Tags