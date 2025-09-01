fechar
Expectativa para o julgamento de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 01/09/2025 às 10:17
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (1), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a advogada criminalista e doutora em processo penal, Carol Amorim, sobre a expectativa para o início do julgamento de Bolsonaro. A Professora de Relações Internacionais na Instituto Maua de Tecnologia (IMT), Flávia Loss de Araújo, explica a Lei da Reciprocidade. E o Advogado Previdenciário, João Varella, conversa sobre o ressarcimento de descontos indevidos do INSS - processo que tem data limite até está segunda-feira.

 

